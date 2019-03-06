"Ганьба яка!" Скандал із "російським" Кримом і Google отримав гучне продовження

Користувачі мережі активно обговорюють "визнання" американською компанією Google окупованого Криму російською територією.

Одним із перших на це у Facebook відреагував російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"У мене на телефоні Крим у Google Maps став російським. Ганьба яка! За гроші маму рідну продадуть. Цікаво, чи український МЗС відреагує?" — написав він у мережі.

Український журналіст і публіцист Віталій Портников у зв'язку зі скандалом заявив: "Не буде Путіна — не буде "російського" Криму". Він закликав покарати Google за потурання окупантам.

Зазначимо, що у Кремлі вже заявили, що географічна приналежність Криму має значення для Москви.

"Крим — це один з регіонів Російської Федерації, і, безумовно, це (Google — Ред.) закордонний сервіс, але ми очікуємо, що, скажімо так, з географічної точки зору приналежність Криму буде вказуватися правильно", — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому під записом Пономарьова зав'язалися суперечки. Користувачі повідомляли, що вони по-різному бачать на картах територію півострова.

"Там залежить від того, звідки ви дивитеся: в Росії — покаже, що Росія, в Криму, як і на решті території України, — що Україна, і у європейських країнах — теж Україна. Ось така подвійна гра", — писала Alina Mosendz.

"Я зараз у Штатах. Держкордон України Гугл показує суцільною чорною лінією, а кордон із Кримом — пунктирною. Назви всіх міст у Криму дані в англійському варіанті і в українському. Російського немає", — зазначав Vadim Belik-Gorbach.

"Гугл трактує територію Криму як територію під окупацією РФ", — додала Ilonna Yankouskaya.

"Зі Швейцарії Крим російський", — повідомив Слава Улендеєв.

"Із ЄС всі назви у Криму українською в Google Maps", — написав Sergy Alpin.

"Багато сервісів виносять цей пункт у налаштування, можна самому обрати, Крим — це Україна чи Росія", — наголосив Дан Бялик.

Google Maps

Деякі користувачі писали, що треба було зробити, як російська компанія "Яндекс", яка в РФ показує Крим російським, а в Україні — українським.

"Треба брати приклад із "Яндекса": і нашим, і вашим", "Нікого не образили, тут він російський із російськими назвами, там — навпаки", "Можна припустити навіть, що в американському сегменті він — американський і взагалі 94-й штат", — писали у коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у компанії Google для російських користувачів почали показувати на карті Крим як суб'єкт Росії.

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