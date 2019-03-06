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"Ганьба яка!" Скандал із "російським" Кримом і Google отримав гучне продовження

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Користувачі мережі активно обговорюють "визнання" американською компанією Google окупованого Криму російською територією.

Одним із перших на це у Facebook відреагував російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

"У мене на телефоні Крим у Google Maps став російським. Ганьба яка! За гроші маму рідну продадуть. Цікаво, чи український МЗС відреагує?" — написав він у мережі.

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Український журналіст і публіцист Віталій Портников у зв'язку зі скандалом заявив: "Не буде Путіна — не буде "російського" Криму". Він закликав покарати Google за потурання окупантам.

Зазначимо, що у Кремлі вже заявили, що географічна приналежність Криму має значення для Москви.

"Крим — це один з регіонів Російської Федерації, і, безумовно, це (Google — Ред.) закордонний сервіс, але ми очікуємо, що, скажімо так, з географічної точки зору приналежність Криму буде вказуватися правильно", — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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При цьому під записом Пономарьова зав'язалися суперечки. Користувачі повідомляли, що вони по-різному бачать на картах територію півострова.

"Там залежить від того, звідки ви дивитеся: в Росії — покаже, що Росія, в Криму, як і на решті території України, — що Україна, і у європейських країнах — теж Україна. Ось така подвійна гра", — писала Alina Mosendz.

"Я зараз у Штатах. Держкордон України Гугл показує суцільною чорною лінією, а кордон із Кримом — пунктирною. Назви всіх міст у Криму дані в англійському варіанті і в українському. Російського немає", — зазначав Vadim Belik-Gorbach.

"Гугл трактує територію Криму як територію під окупацією РФ", — додала Ilonna Yankouskaya.

"Зі Швейцарії Крим російський", — повідомив Слава Улендеєв.

"Із ЄС всі назви у Криму українською в Google Maps", — написав Sergy Alpin.

"Багато сервісів виносять цей пункт у налаштування, можна самому обрати, Крим — це Україна чи Росія", — наголосив Дан Бялик.

Google Maps

Google Maps

Деякі користувачі писали, що треба було зробити, як російська компанія "Яндекс", яка в РФ показує Крим російським, а в Україні — українським.

"Треба брати приклад із "Яндекса": і нашим, і вашим", "Нікого не образили, тут він російський із російськими назвами, там — навпаки", "Можна припустити навіть, що в американському сегменті він — американський і взагалі 94-й штат", — писали у коментарях.

"Ганьба яка!" Скандал із Кримом і Google отримав продовження

Скріншот

"Ганьба яка!" Скандал із Кримом і Google отримав продовження

Скріншот

"Ганьба яка!" Скандал із Кримом і Google отримав продовження

Скріншот

"Ганьба яка!" Скандал із Кримом і Google отримав продовження

Скріншот

"Ганьба яка!" Скандал із Кримом і Google отримав продовження

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у компанії Google для російських користувачів почали показувати на карті Крим як суб'єкт Росії.

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Ілля Пономарьов
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Крым Андрей
Крым Андрей
Если завыло скаклядское быдло, это не скандал. Это просто вой жывотных в вольере.
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Секель Олександр
Секель Олександр
Весь мир признал давно Крым Русским. Где была украинская армия при обороне Крыма в 1856 году или освоении Екатериной или в 1941?... хахлы промолчат от стыда :)))))))
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Звон Владимир
Звон Владимир
Секель Олександр, Есть старый хороший анекдот: Начальник в квартире у своего подчиненного: Что-то темно у тебя в квартире, Иван, как у негра в ж...пе. Подчиненный начальнику: "И все то Вы Савелий Дермидонтович знаете, и везде то Вы побывали!" Хватит ума, поймешь к чему я. А "весь мир", который якобы признал Крым это плод твоей больной фантазии. Статистику нужно знать Саша.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ukr Igore, дебилушко, ни один солдат за вашу сраную Дуркаину, которую вы на майдауне выпрыгали, на спусковой крючок нажать не пожелал. Ни один! Кто там что у вас украл, голодранцы? Хотели крымчан через колено перегнуть? Так не жалуйтесь.
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Пигин Макс
Пигин Макс
В чём позор? В том, что Мир по немногу возвращается к реальности? Хохлы, забудь те про Крым, про Донбасс, про газ, про лес, про землю, про свободу и т.д.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Жопова Ольга, еще не много, и ты обгадишься! Или уже с ведра серишь?))))
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Попова Ольга
Попова Ольга
Пигин Макс, НЕ ОБОЛЬЩАЙСЯ , КРЫМ УЖЕ ГИТЛЕРУ КОЛ В ГРУДЬ . А ПАРАШНИКАМ ОБНИЩАНИЕ ! И ТО ЧТО ГУГЛ ПОГУГЛИЛ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ДОКАЗЫВАЕТ , СИДИТ ТУПОРЫЛЫЙ АДМИНИСТРАТОР И ЗА 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЯРОВ НА НЕДЕЛЮ ДРУГУЮ ПОГОНЯЕТ ВОЛНЫ И ВСЕ ---50 ЛИМОНОВ В КАРМАНЕ , БЫДЛО ДОВОЛЬНОЕ ЧТО ПОСЕРДИЛО УКРОВ , А МОКША РЕПУ С УСИЛЕНИЕМ ПАЙКА ПОЖРЕТ И ХЕР С НЕЙ !
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