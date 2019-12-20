"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва випустила напередодні Нового року-2020 календар із мужніми фотографіями пожежників.

Свіжі знімки авторства фотографа Олександра Цибульського з'явилися на сторінці служби в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Календар під назвою "Вони рятують життя" виконаний у чорно-білій гамі і кожен місяць у ньому прикрашає один із пожежників. Моделлю також виступила дівчина-рятувальник – вона з'явилася на сторінці з жовтнем.

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри Пресслужба ДСНС

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри Пресслужба ДСНС

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри Пресслужба ДСНС

Як повідомляє ДСНС, календаря не буде у вільному доступі, оскільки тираж вийшов невеликим, але якщо стежити за соціальними мережами, то незабаром буде можливість виграти його.

У мережі ідею і самих рятувальників щедро обсипали компліментами. "Герої!", "Які красені. В першу чергу гарні душею", "Відправте до мене березня, січня або вересня", "Очей не відвести", "Серйозні і сміливі", – написали в коментарях.

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібна практика вже багато років існує в Австралії. Там календарі з напівоголеними пожежниками продають для благодійних цілей.

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