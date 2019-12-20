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21 грудня • оновлено в 01:38
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"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

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Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва випустила напередодні Нового року-2020 календар із мужніми фотографіями пожежників.

Свіжі знімки авторства фотографа Олександра Цибульського з'явилися на сторінці служби в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Календар під назвою "Вони рятують життя" виконаний у чорно-білій гамі і кожен місяць у ньому прикрашає один із пожежників. Моделлю також виступила дівчина-рятувальник – вона з'явилася на сторінці з жовтнем.

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Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри

Пресслужба ДСНС

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри

Пресслужба ДСНС

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри

Пожежники Києва знялися для календаря: гарячі кадри

Пресслужба ДСНС

Як повідомляє ДСНС, календаря не буде у вільному доступі, оскільки тираж вийшов невеликим, але якщо стежити за соціальними мережами, то незабаром буде можливість виграти його.

У мережі ідею і самих рятувальників щедро обсипали компліментами. "Герої!", "Які красені. В першу чергу гарні душею", "Відправте до мене березня, січня або вересня", "Очей не відвести", "Серйозні і сміливі", – написали в коментарях.

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Пресслужба ДСНС

"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото
"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото
"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото
"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото
"Відправте до мене березня!" Пожежники Києва знялися для календаря: українки в захваті від гарячих фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібна практика вже багато років існує в Австралії. Там календарі з напівоголеними пожежниками продають для благодійних цілей.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Очень хорошо!
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