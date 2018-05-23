Пожежна безпека в ТРЦ: що думають українці про покарання для порушників

Торгово-розважальні центри, дитсадки та лікарні, які порушують правила пожежної безпеки, мають бути закриті.

Так вважає майже половина читачів OBOZREVATEL, які взяли участь у відповідному опитуванні на нашому сайті.

Питання поставлене так: "В Україні можуть закрити більше 150 ТРЦ і 220 дитсадків: чи підтримуєте ви?"

Свою думку висловили 1525 користувачів, 48% із яких вибрали варіант "якщо вони порушили вимоги - однозначно. Це ж небезпечно!"

При цьому ще 40% респондентів упевнені, що "ніхто нічого не закриє, поговорять і забудуть".

Лише 7% тих, хто проголосував, висловилися проти такого жорсткого покарання для порушників, оскільки "в нас і так мало розважальних закладів і садків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через порушення пожежної безпеки хочуть закрити 405 закладів, серед яких понад 150 ТРЦ.

Нагадаємо, 28 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій та іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів в Україні.