Пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня

Пожежа на території Сєвєродонецького і Новоайдарського лісомисливського господарства попередньо визначили як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація у Facebook. Відповідне рішення 8 липня ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Пожежа на території Сєвєродонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств, яка вирувала 6 і 7 липня, попередньо класифікована як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру з погрозою поширення і придбання ознак надзвичайної ситуації державного рівня", – сказав глава ОДА Сергій Гайдай.

Він дав низку доручень щодо оцінки втрат населення для подальшої виплати компенсацій із державного бюджету. Повинні бути складені дефектні акти про пожежу, довідки про збитки, завдані надзвичайною ситуацією, а також списки осіб, які мають прописку в постраждалих будинках.

Крім того, він доручив забезпечити підвезення дітей, які у четвер, 9 липня здадуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, в Сєвєродонецьку і Новоайдарі.

За словами начальника обласної ДСНС Михайла Пшика, реальної загрози поновлення пожежі немає. Лісова охорона постійно обходить територію і контролює ситуацію.

Сили ДСНС, які прибули на допомогу луганським рятувальникам, працюватимуть до повної ліквідації пожежної небезпеки.

Поліція також залишиться патрулювати постраждалі населені пункти, поки того вимагає ситуація.

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