Пожежі в зоні відчуження локалізовані: в МВС розповіли, що ще продовжує палати
Лісові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження у вівторок, 28 квітня, було локалізовано.
Йдеться про останні два осередки займання поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. Уточнюється, що дані наведені станом на 14:00 вівторка.
При цьому окремі території торфовищ у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському продовжують горіти.
Ліквідацією вогню займаються лісогосподарські підприємства Державного агентства України з управління зоною відчуження.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі займання радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття та траву. Уже після цього полум'я вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь уже дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
З'явилася інформація про те, що в Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.
Основною причиною масштабної пожежі в Чорнобильській зоні можуть бути навмисні підпали. У ДСНС зазначають, що осередків загорянь було кілька, і всі вони перебували на великій відстані одне від одного.
Замдиректора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак вважає, що через загоряння радіоактивна ситуація в зоні опинилася під загрозою.