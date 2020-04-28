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28 квітня • оновлено в 19:03
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Пожежі в зоні відчуження локалізовані: в МВС розповіли, що ще продовжує палати

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Лісові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження у вівторок, 28 квітня, було локалізовано.

Йдеться про останні два осередки займання поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. Уточнюється, що дані наведені станом на 14:00 вівторка.

Пожежа в Чорнобилі

Пожежа в Чорнобилі

При цьому окремі території торфовищ у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському продовжують горіти.

Ліквідацією вогню займаються лісогосподарські підприємства Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Основною причиною масштабної пожежі в Чорнобильській зоні можуть бути навмисні підпали. У ДСНС зазначають, що осередків загорянь було кілька, і всі вони перебували на великій відстані одне від одного.

  • Замдиректора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак вважає, що через загоряння радіоактивна ситуація в зоні опинилася під загрозою.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Чорнобильська зона Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна Чорнобиль
Теги
Міністерство внутрішніх справ України пожежа ГосЧС
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