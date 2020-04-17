Пожежі в Чорнобилі: синоптик дав сумний прогноз

Упродовж найближчих 10 днів опади в Україні не очікуються, за винятком крайнього заходу України.

Про це повідомив голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда, коментуючи ситуацію з пожежами в Чорнобильській зоні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Микола Кульбіда

"В районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу посилення швидкості вітру до значних величин також не очікується (максимальна швидкість вітру становитиме 7-12 м/с)", – зазначив він.

За словами Кульбіди, 16 квітня упродовж дня в Україні відмічалося підвищення швидкості вітру до 17-22 м/с.

"Напрям вітру – північно-західний, а отже ті продукти горіння, які були наявні у Зоні відчуження, не могли потрапити до Києва, а вчорашні негаразди пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння (що відчуваються також і сьогодні вранці) з Житомирської області", – пояснив синоптик.

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