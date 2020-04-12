Вогняний "апокаліпсис" у Чорнобилі не вщухає: з'явилися жахаючі фото

У Чорнобильській зоні станом на 12 квітня досі тривають пожежі, які почалися ще 4 квітня.

Як сказано на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України, рятувальникам поки не вдалося повністю загасити пожежі. Зокрема, підрозділи ДСНС та працівники лісової охорони ДАЗВ продовжують гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Окремими осередками горить трав’яний настил та лісова підстилка.

dsns.gov.ua

До гасіння вже залучили 353 особи та 89 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими вчора, одинадцятого квітня, на полум’я скинули 250 тон води.

Щодо радіаційного фону в Києві та Київській області, то він знаходиться в межах норми природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження дози гамма випромінювання лишаються без змін.

dsns.gov.ua

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Dronarium Ukraine

Вогонь знищує все на своєму шляху – вигоріли ліси, болота, згоріли території щонайменше 12 колишніх сіл, старі цвинтарі. Нині ж вогонь уже перекинувся на інший берег Прип'яті.

Як написала у Facebook Наталія Дегтяренко із пресслужби "Енергоатому", пожежа перебралась на лівий берег Прип’яті. Вогонь підбирається до села Кошівка.

Уже згоріли території колишніх сіл Лелів, Копачі, Поліське, Грезля, Рудня-Грезлянська, Ковшилівка, Варовичі, Буда-Варовичі, Мартиновичі, Смарагдовий, Волхов, Чистогалівка. Знову згоріла територія Рудого лісу, закрите військове місто Чорнобиль-2, від пожежі постраждало місто Чорнобиль. Горить за кілька кілометрів від спецпідприємства "Вектор".

"Припиніть нарешті брехати! Що ви нібито контролюєте ситуацію. Про яке "горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками" ви торочите?! Наразі ситуація неконтрольована – вона критична. Від щирого серця дякую! Пожежникам і рятувальникам! Дякую так само, як у 1986 році!", – зазначила Дегтяренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: