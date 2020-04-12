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12 квітня • оновлено в 21:12
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Пожежі у Чорнобилі не вщухають: з'явилися жахаючі фото

21.1т
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У Чорнобильській зоні станом на 12 квітня досі тривають пожежі, які почалися ще 4 квітня.

Як сказано на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України, рятувальникам поки не вдалося повністю загасити пожежі. Зокрема, підрозділи ДСНС та працівники лісової охорони ДАЗВ продовжують гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Окремими осередками горить трав’яний настил та лісова підстилка.

Вогняний "апокаліпсис" у Чорнобилі не вщухає: з'явилися жахаючі фото

dsns.gov.ua

До гасіння вже залучили 353 особи та 89 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими вчора, одинадцятого квітня, на полум’я скинули 250 тон води.

Щодо радіаційного фону в Києві та Київській області, то він знаходиться в межах норми природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження дози гамма випромінювання лишаються без змін.

Вогняний "апокаліпсис" у Чорнобилі не вщухає: з'явилися жахаючі фото

dsns.gov.ua

Вогняний "апокаліпсис" у Чорнобилі не вщухає: з'явилися жахаючі фото

Dronarium Ukraine

Вогняний "апокаліпсис" у Чорнобилі не вщухає: з'явилися жахаючі фото

Dronarium Ukraine

Вогняний "апокаліпсис" у Чорнобилі не вщухає: з'явилися жахаючі фото

Dronarium Ukraine

Вогняний "апокаліпсис" у Чорнобилі не вщухає: з'явилися жахаючі фото

Dronarium Ukraine

Вогонь знищує все на своєму шляху – вигоріли ліси, болота, згоріли території щонайменше 12 колишніх сіл, старі цвинтарі. Нині ж вогонь уже перекинувся на інший берег Прип'яті.

Як написала у Facebook Наталія Дегтяренко із пресслужби "Енергоатому", пожежа перебралась на лівий берег Прип’яті. Вогонь підбирається до села Кошівка.

Уже згоріли території колишніх сіл Лелів, Копачі, Поліське, Грезля, Рудня-Грезлянська, Ковшилівка, Варовичі, Буда-Варовичі, Мартиновичі, Смарагдовий, Волхов, Чистогалівка. Знову згоріла територія Рудого лісу, закрите військове місто Чорнобиль-2, від пожежі постраждало місто Чорнобиль. Горить за кілька кілометрів від спецпідприємства "Вектор".

"Припиніть нарешті брехати! Що ви нібито контролюєте ситуацію. Про яке "горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками" ви торочите?! Наразі ситуація неконтрольована – вона критична. Від щирого серця дякую! Пожежникам і рятувальникам! Дякую так само, як у 1986 році!", – зазначила Дегтяренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Зачем вы всю европу радиацией травите? Коронавируса мало?
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2
1
Мир Миру
Мир Миру
Страшно. Нехай білоруси й росіяни їдуть на допомогу, чи що? Адже це все відбувається в Чорнобильській зоні в період Великоднього посту. Може, це знак Божий?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Мир Миру, не может, а точно! ветер дует в сторону Киева!
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1
Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Мир Миру, так власти Украину такую помощь принципиально не примут...современный менталитет не позволит...
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2
1
россия3 москва3
россия3 москва3
май-д.а.н.у.т.ым. это не интересно, главное как там прошлогодние пожары в сибири.
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