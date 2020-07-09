Пожежі на Луганщині: у ЗСУ розповіли про ситуацію в зоні НП. Фото

У Новоайдарському районі на Луганщині, який охопили масштабні пожежі, триває гасіння окремих осередків тління на всій площі зони лиха, але загрози розповсюдження вогню вже немає.

Однак ліквідація пожежі ускладнюється поривчастим вітром. Про це розповіли воїни тих частин ЗСУ, які залучені до боротьби зі стихією, повідомили на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

"Завдяки якісній роботі операторів військових БПЛА в режимі онлайн надходить інформація щодо осередків займання, зміни обстановки в районі пожежі, динаміки поширення та напрямку вогню", – запевнили захисники.

Вогонь охопив цілі гектари лісу Facebook штабу ООС

Знищені вогнем оселі мирних мешканців Facebook штабу ООС

ЗСУ співпрацюють із ДСНС Facebook штабу ООС

Крім того у визначених зонах та квадратах військові за допомогою спеціальної техніки, зокрема, БАТів (бульдозер на артилерійському тягачі) та ІМРів (інженерна машина розгородження ) зробили піщані кордони і локалізували вогонь, чим унеможливили його поширення на інші ділянки та населені пункти.

У штабі ООС розповіли, що військові підрозділи працюють цілодобово, періодично замінюючи особовий склад для відпочинку свіжими силами. Зараз до гасіння пожежі залучено 58 одиниць техніки ЗСУ та необхідна кількість військовослужбовців.

Воїни забезпечують місцеве населення питною водою Facebook штабу ООС

Багато мирних мешканців втратили через стихію житло Facebook штабу ООС

Військові у зоні ООС залучені до ліквідації лиха Facebook штабу ООС

Також з метою вчасного реагування на оперативну обстановку визначено резервні підрозділи та техніку, які, при необхідності, будуть негайно задіяні.

"Наразі для боротьби із вогнем додаткових та резервних ресурсів не потрібно. Військові допомагають цивільному населенню ліквідовувати наслідки лиха, забезпечують їх питною водою, за необхідності надають медичну допомогу, розчищають заблоковані шляхи та під’їзди", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: