Пожежі на Луганщині: у ЗСУ розповіли про ситуацію в зоні НП. Фото
Пожежі на Луганщині. Facebook штабу ООС
У Новоайдарському районі на Луганщині, який охопили масштабні пожежі, триває гасіння окремих осередків тління на всій площі зони лиха, але загрози розповсюдження вогню вже немає.
Однак ліквідація пожежі ускладнюється поривчастим вітром. Про це розповіли воїни тих частин ЗСУ, які залучені до боротьби зі стихією, повідомили на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.
"Завдяки якісній роботі операторів військових БПЛА в режимі онлайн надходить інформація щодо осередків займання, зміни обстановки в районі пожежі, динаміки поширення та напрямку вогню", – запевнили захисники.
Вогонь охопив цілі гектари лісу Facebook штабу ООС
Знищені вогнем оселі мирних мешканців Facebook штабу ООС
ЗСУ співпрацюють із ДСНС Facebook штабу ООС
Крім того у визначених зонах та квадратах військові за допомогою спеціальної техніки, зокрема, БАТів (бульдозер на артилерійському тягачі) та ІМРів (інженерна машина розгородження ) зробили піщані кордони і локалізували вогонь, чим унеможливили його поширення на інші ділянки та населені пункти.
У штабі ООС розповіли, що військові підрозділи працюють цілодобово, періодично замінюючи особовий склад для відпочинку свіжими силами. Зараз до гасіння пожежі залучено 58 одиниць техніки ЗСУ та необхідна кількість військовослужбовців.
Воїни забезпечують місцеве населення питною водою Facebook штабу ООС
Багато мирних мешканців втратили через стихію житло Facebook штабу ООС
Військові у зоні ООС залучені до ліквідації лиха Facebook штабу ООС
Також з метою вчасного реагування на оперативну обстановку визначено резервні підрозділи та техніку, які, при необхідності, будуть негайно задіяні.
"Наразі для боротьби із вогнем додаткових та резервних ресурсів не потрібно. Військові допомагають цивільному населенню ліквідовувати наслідки лиха, забезпечують їх питною водою, за необхідності надають медичну допомогу, розчищають заблоковані шляхи та під’їзди", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 липня у Луганській області спалахнули ліси на площі 85 гектарів. В результаті трагедії загинули 5 осіб. Крім того, вогонь знищив близько 80 дачних будівель садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що більшість загиблих під час пожеж задихнулися.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що всі населені пункти, які постраждали під час лісових пожеж у Луганській області, отримають необхідну допомогу.
Зі свого боку очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай припустив, що причиною масштабних лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області міг стати підпал.
Також він заявив, що авіація не може гасити масштабні лісові пожежі на Луганщині через імовірність обстрілів терористами.
До речі, саме обстріл також розглядається як одна з імовірних причин пожеж.
Станом на ранок 9 липня 17 постраждалих від лісових пожеж у Луганській області, п'ятеро з яких – діти, залишалися у лікарнях.