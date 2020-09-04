Пожежі на Луганщині та Харківщині: що відбувається на місці НП. Фото та відео

У двох районах Луганської області станом на ранок 4 вересня продовжують гасити три осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби із надзвичайних ситуацій. Йдеться про село Лобачеве Новоайдарського району та село Болотене Станично-Луганського району. Нагадаємо, що пожежі виникли 2 вересня.

За інформацією рятувальників, відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

До гасіння пожеж задіяно 404 особи та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 осіб особового складу та 47 одиниць техніки.

Пожежі на Луганщині продовжують гасити. Фото: dsns.gov.ua

Пожежі на Луганщині продовжують гасити. Фото: dsns.gov.ua

Разом із тим, станом на ранок 4 вересня у Харківській області, де також спалахнули лісові пожежі, відкритого вогню немає. Працівники ДСНС догашують окремі осередки тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

До гасіння залучено 479 чоловік та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 чоловік особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тони води).

ДСНС догашують окремі осередки тління лісової підстилки. Фото: dsns.gov.ua

На Харківщині відкритого вогню немає. Фото: dsns.gov.ua

До гасіння залучено 479 чоловік та 78 одиниць техніки. Фото: dsns.gov.ua

Пожежа на Харківщині. Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня в Харківській і Луганській областях спалахнули лісові пожежі. Також вогонь повністю знищив село Гороб'ївка.

Також з'явилося відео, на якому показані умови проживання евакуйованих на Харківщині і знищені вогнем житлові будинки.