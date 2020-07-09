Пожежі на Луганщині: стало відомо про стан потерпілих. Фото з місця НП

Станом на ранок четверга, 9 липня, 17 постраждалих від лісових пожеж у Луганській області, п'ятеро з яких – діти, залишаються у лікарнях.

Із Новоайдарської і Сєвєродонецької лікарень виписали вже 18 осіб. Про це повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що стан усіх постраждалих стабільний.

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський у Facebook

"У селі Смоляниново Новоайдарського району пожежною знищено 24 будинки, пошкоджено 35, на місці працює комісія районної державної адміністрації щодо фіксації та встановлення стану ушкоджень, за 08.07.2020 перевірено 12 пошкоджених будинків. Електропостачання на більшій частині села поновлено. За офіційною інформацією, внаслідок пожежі загинуло 5 людей", – написав Лисянський.

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook

Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook

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