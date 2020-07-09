Пожежі на Луганщині: стало відомо про стан потерпілих. Фото з місця НП
Лісова пожежа в Луганській області.
Станом на ранок четверга, 9 липня, 17 постраждалих від лісових пожеж у Луганській області, п'ятеро з яких – діти, залишаються у лікарнях.
Із Новоайдарської і Сєвєродонецької лікарень виписали вже 18 осіб. Про це повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Він підкреслив, що стан усіх постраждалих стабільний.
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський у Facebook
"У селі Смоляниново Новоайдарського району пожежною знищено 24 будинки, пошкоджено 35, на місці працює комісія районної державної адміністрації щодо фіксації та встановлення стану ушкоджень, за 08.07.2020 перевірено 12 пошкоджених будинків. Електропостачання на більшій частині села поновлено. За офіційною інформацією, внаслідок пожежі загинуло 5 людей", – написав Лисянський.
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook
Лісова пожежа в Луганській області Павло Лисянський в Facebook
Як писав OBOZREVATEL раніше:
У Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. 5 осіб загинули. Вогонь знищив близько 80 дачних будівель садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.
Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що більшість загиблих під час пожеж задихнулися.
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що всі населені пункти, які постраждали під час лісових пожеж у Луганській області, отримають необхідну допомогу.
Глава Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай припустив, що причиною масштабних лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганської області міг стати підпал.