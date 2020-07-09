Пожежі на Луганщині не вщухли: рятувальники показали, що відбувається в зоні лиха

У Державній службі із надзвичайних ситуацій проінформували, що станом на 5 ранку 9 липня гасіння окремих осередків тління на всій площі пожежі лісів на Луганщині триває.

Як сказано на сайті ГУ ДСНС України у Луганській області, орієнтована площа пожежі складає близько 5 тис. га. Наразі загрози розповсюдження немає. Але гасіння пожежі ускладнюється поривчастим вітром 7-9 м/с.

"Залишаються два основні окремі осередки пожежі в 23 кварталі Борівського лісництва ДП “Сєвєродонецьке ЛМГ” та загоряння на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства “Сєвєродонецьккомунсервіс” на площі приблизно 6 га (22 квартал Борівського лісництва ДП “Сєвєродонецьке ЛМГ”), – сказано в повідомленні.

Лісові пожежі на Луганщині lg.dsns.gov.ua

Рятувальники також зазначили, що створено 6 оперативних дільниць, визначено їхніх керівників та поставлено завдання з гасіння осередків горіння. До гасіння пожежі всього залучено 294 одиниці техніки та 1425 особового складу.

Лісові пожежі на Луганщині lg.dsns.gov.ua

Лісові пожежі на Луганщині lg.dsns.gov.ua

Орієнтовно пожежею знищено 24 та пошкоджено 35 будинків житлових будинків, усього – 59, також пошкоджено 80 дачних будинків.

За уточненими даними на 5 ранку 9 липня в результаті пожежі загинуло 5 осіб, 34 особи госпіталізовано (з них 15 дітей), 3 людини перебувають на лікарняному, 34-м надано медичну допомогу амбулаторно, без госпіталізації. Усього звернулася по медичну допомогу 71 особа.

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