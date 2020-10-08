Пожежі на Луганщині ліквідували: вигоріло понад 20 тис. га

Станом на 9:00 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області ліквідовано. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га.

Як повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, підрозділи ДСНС, зокрема й залучені підрозділи з інших областей, протягом 8-9 жовтня будуть залишатися для чергування на території Луганської області.

Правоохоронці розповіли, що під час гасіння пожеж було евакуйовано 150 осіб і виявлено тіла 11 осіб, із яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи – причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб, зокрема троє рятувальників.

Інформацію щодо знищення й пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюють місцеві органами влади, зазначили в МВС.

На території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

"Основні зусилля ДСНС були спрямовані на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було", – заявили в пресслужбі Міністерства.

Також правоохоронці відзвітувалися, що протягом 1–8 жовтня:

ліквідовано пожежу лісового настилу поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га (12:30 01.10.2020);

ліквідовано пожежу лісового настилу поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га (06:43 03.10.2020);

ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га (19:30 03.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1 тис. 400 га (9:00 03.10.2020);

ліквідовано пожежу очерету та сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га (9:15 04.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га (8:30 05.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га (8:30 05.10.2020);

ліквідовано лісову пожежу поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га (20:00 05.10.2020);

ліквідовано пожежу лісового настилу та сухої трави поблизу с. Артема Станично-Луганського району на площі близько 4,2 га лісового настилу та 20 га сухої трави в полі (18:20 06.10.2020).

ліквідовано осередок пожежі поблизу села Смолянинове Новоайдарського району на площі 4 тис. 491 га (8:50 08.10.2020)

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