Пожежа в Чорнобильській зоні: з'явилися нові осередки тління

У Чорнобильській зоні відчуження, де продовжують палати пожежі, внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня 16 квітня відбулося ускладнення обстановки і з’явилися нові три осередки тління.

Щоправда, вони не масштабні та не мають загрозливого характеру. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, станом на 17:00 сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників.

Пожежа в Чорнобилі

"Зведений загін ДСНС залучений до робіт із локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах. Загрози для критичних об’єктівх "Укриття", "Вектор" та інших немає", – йдеться у повідомленні.

Пожежа в Чорнобилі dsns.gov.ua

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено понад 1100 осіб та 120 одиниць техніки, з них від ДСНС майже 1000 рятувальників та 100 одиниць техніки, зокрема й два вертольоти.

Пожежа в Чорнобилі dsns.gov.ua

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій переконують, що радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год., Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Пожежа в Чорнобилі dsns.gov.ua

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