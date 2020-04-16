Пожежа в Чорнобильській зоні: з'явилися нові осередки тління

У Чорнобильській зоні відчуження, де продовжують палати пожежі, внаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня 16 квітня відбулося ускладнення обстановки і з’явилися нові три осередки тління.
Щоправда, вони не масштабні та не мають загрозливого характеру. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, станом на 17:00 сили і засоби ДСНС продовжують проливання окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торф’яників.
Пожежа в Чорнобилі
"Зведений загін ДСНС залучений до робіт із локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах. Загрози для критичних об’єктівх "Укриття", "Вектор" та інших немає", – йдеться у повідомленні.
Пожежа в Чорнобилі
dsns.gov.ua
Зазначається, що до гасіння пожежі залучено понад 1100 осіб та 120 одиниць техніки, з них від ДСНС майже 1000 рятувальників та 100 одиниць техніки, зокрема й два вертольоти.
Пожежа в Чорнобилі
dsns.gov.ua
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій переконують, що радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год., Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).
Пожежа в Чорнобилі
dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
У Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.
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