Пожежа на птахофабриці: хто володіє "Ясенсвітом"

Власники птахофабрики "Ясенсвіт", на якій у четвер, 8 серпня, трапилася велика пожежа, входять у топ-100 найбагатших людей України.
Власниками компанії компанія Ovostar Union, до складу якої входить торгова марка "Ясенсвіт", є Віталій Вересенко і Борис Бєліков.
Киянин Вересенко з 1999 по 2001 рр. обіймав посаду генерального директора ЗАТ "Малинове", яке займалося виробництвом і реалізацією курячих яєць.
Віталій Вересенко
focus.ua
З 2003 року є членом Ради директорів Асоціації "Союз птахівників України".
Вересенко володіє Жашківським міжгосподарським комбікормовим заводом у с. Скибин (Черкаська обл.), майданчиком з вирощування молодняка, інкубаторною станцією в м. Кагарлик (Київська обл.), і майновим комплексом Ставищанської птахофабрики у смт Ставище (Київська обл.).
Український бізнесмен Бєліков свою професійну діяльність розпочав у ТОВ "Укроптсервіс". З 1997 року працював заступником директора ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД".
Борис Бєліков
У 1999 році заснував компанію "Бориспіль Агро Трейд". Через рік придбав птахофабрику "Україна" і заснував торговельну компанію "Крушинський птахокомплекс". На базі птахофабрики створений завод яєчних продуктів Ovostar.
З 2003 року також є членом Ради директорів Асоціації "Союз птахівників України".
У 2008 році Віталій Вересенко і Борис Бєліков об'єднали компанії "Малинове" і "Бориспіль Агро Трейд", ставши співвласниками групи компаній Ovostar Union.
У 2017 році Борис Бєліков і Віталій Вересенко вперше потрапили у рейтинг журналу Focus "100 найбагатших українців". Станом на 2019 рік бізнесмени розташувалися на 60 і 61 позиції відповідно. Згідно з даними журналу, їхні статки оцінюється по $125 млн на кожного.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у місті Васильків Київської області на території птахофабрики "Ясенсвіт" у середу, 7 серпня, трапилася пожежа. Займання почалося о 20:00, а вже за півтори години пожежники відзвітували, що вогонь на площі 2500 кв. м ліквідували. Жертв і постраждалих немає.
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