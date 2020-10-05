Сегодня жесть просто, со всех сторон просьбы о помощи. В Луганской области страшные пожары и сегодня снова очаги возгорания. С пожарными работают на тушение и наши воины в том числе. Бойцы просят помощи, особенно огнестойкие перчатки и пожарные пояса, стоит все дорого, но надо помочь.

Сегодня перечислила нашему воину 54 тыс на пересадку костного мозга, ему всего 23 года, он уже воевал и тяжело заболел, собираем ему дальше. На анализы 3 тыс и бойцу с лейкозом 6 тыс на лекарства. Ещё просьба от добровольцев на топливо и ремонт боевых машин.

Давайте не будем ссориться из за политики, а вместе помогать нашим защитникам. Спасибо всем кто помогает. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.