Пожары в Чернобыльской зоне: горят села, а пожарные ночуют на улице
Репост, это важно. Ночью сестра воина АТО, который сейчас в Чернобыльской зоне, там где уже 10 дней бушуют пожары, написала мне, что около 400 человек тушат ужасный пожар. Как они спят прям в машине, спят на улице, как горят села, как люди рискуют жизнью. Ком в горле.
Вчера я узнала какие есть потребности и уже сегодня мы с подругой собрали груз почти 200 кг и отправили в зону Чернобыля.
Купили опрыскиватели 15-13 тыс, генератор-7500 тыс, оплатила сух пайки 50-13 тыс, 100 кг уже едет из Запорожья в Чернобыль, купили защитные халаты для медиков 30-7200 тыс, ещё 50 штук были у меня, отправила на топливо 6 тыс, отправили много новых футболок, мыльно брыльное, кофе, чай, сладкое, защитные очки и купили 200 масок. Груз получился почти 200 кг и потратили 52 тыс грн. Ещё успели в госпиталь завезти раненым продукты. С сухпойками из Запорожья почти 300 кг собрали. Но это не все.
Заказала ещё распираторы от дыма, опрыскиватели всегда нужны 16 л один, защитные маски, всем чем только можно должны помочь. Прошу присоединяйтесь, уже сгорели 12 сел и много территории. Как все получу, будем снова отправлять в зону пожара. Все отчеты у меня на стр.
Спасибо за каждую копейку.
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