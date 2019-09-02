"Позбавили вибору!" У школі Харкова спалахнув мовний скандал

У школі №163 міста Харкова батькам учнів видали заяви, в яких вони нібито особисто просять керівництво навчального закладу ввести вивчення російської мови.

Ініціатором такого кроку стала директорка школи Валентина Тарасова, написала на своїй сторінці у Facebook письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой.

"Батьки! Це маніпуляція і порушення. Директор прикриває свою дупу вашими заявами. Мовляв, батьки попросили. Звісно, частина з вас може хотіти російську. Вчіть на здоров'я. Але знайте, вас позбавили прав вибору. Ви мали отримати на зборах не "добровільну" заяву, а список предметів на вибір. Із цих предметів, за переліком, ви мали обрати предмет, найпотрібніший вашій дитині", – звернулася вона до батьків учнів.

Ніцой не виключила, що подібна ситуація могла мати місце у багатьох українських школах. У зв'язку з цим вона нагадала, що метою подібних ініціатив директорів є турбота про особисті інтереси, а не про розвиток дітей.

"Вас не спитали: може, вашим дітям корисніше і потрібніше в житті буде щось інше, ніж російська. Може, вам потрібна англійська чи німецька, або математика, або взагалі ви хочете етику? Вас про це не запитали. Вам роздали заяви на обраний директором предмет", – обурилася письменниця.

Мовний скандал "24 канал"

Вона порадила батькам боротися за права своїх дітей і вимагати від дирекції школи виконання правил. Перш за все, наголосила вона, слід отримати повний список предметів на вибір, після ознайомлення з яким провести опитування про те, який предмет ввести для вивчення.

"Якщо у вашій школі таки виправлять ситуацію і проведуть опитування, звісно, думка батьків розділиться і російськомовні не захочуть поступатися. Вихід із ситуації теж є. Поділ класу на групи", – пише Ніцой.

Аналогічно можна боротися й із запереченнями директора школи з приводу того, що навчальний план нібито вже затверджений департаментом освіти. Ніцой нагадала, що департамент дійсно затверджує перелік предметів (навчальний план), але посилаючись на директора, який, зі свого боку, орієнтується на заяви батьків. Отже, якщо батьки їх змінять, то департамент буде зобов'язаний перезатвердити план.

"Все у ваших руках. Все можливо. Є ще купа інших важелів впливу на дирекцію. Закон на вашому боці. Причина лише в одному – у вашій психологічній стійкості. Ви або вас", – підсумувала письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у школі №97 міста Дніпра учням роздали анкети із запитаннями про те, які мови вони хотіли б вивчати. Однак російську у них віднесли до мов "корінного народу".

Також в одній з гімназій Генічеська Херсонської області батьки школярів поскаржилися на те, що їхніх дітей змушують відвідувати уроки російської мови.

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