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"Позбавила нас життя!" Зайцева розлютила жертв ДТП у суді

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Потерпілі у справі про смертельну ДТП у Харкові на Сумській обурилися проханням захисту Олени Зайцевої пом'якшити дівчині покарання через те, що їй необхідне лікування.

Зокрема, своєю думкою поділилася Оксана Євтєєва, яка після ДТП стала інвалідом другої групи і втратила чоловіка і сестру, пише "КП в Україні".

"Я завжди говорила, що буду ходити на кожне засідання і просити у всіх інстанцій, в які вони не подавали б, 10 років. На жаль, це максимальний термін, який передбачений законом. Людина повинна відповісти за свої вчинки. Адвокат Зайцевої завжди починає з того, що вона згодна з будь-яким строком. Але ми бачимо, що це не так. Каже, що вона всього лише перевищила швидкість, але тоді можна сказати, що я всього лише позбулася нормального життя, сестри, чоловіка, і навіть не можу уявити, що буде з моїм здоров'ям, коли мені буде 40, 50 років і чи доживу я до цього віку", – розповіла вона.

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"Їм труба!" У справі Зайцевої і Дронова намітився несподіваний поворот

Суд над Зайцевою і Дроновим

Суд над Зайцевою і Дроновим

Прокоментував клопотання захисту Зайцевої і батько Оксани Євтєєвої Ігор Берченко.

"Адвокати говорили, що у Зайцевої дуже погане здоров'я, але у моєї дочки тепер друга група інвалідності. Нещодавно ми зробили пам'ятник Діані. Немає і нашого Сашка. Зайцева повністю визнала свою провину, і ось такий поворот. Це знущання", – зазначив він.

Олена Зайцева

Олена Зайцева

ТСН

Обурилася і потерпіла Людмила Фабріс, яка втратила в аварії дочку і внучку.

"Зайцева не розкаялася. Говорила, мовляв, ніколи не сяду за кермо, а тепер просить позбавити її прав всього на 2 роки. Вона хоче жити, а як же моє життя? Його знищили. Два роки я не знаходжу собі місця, я прокидаюся і засинаю з цим – у мене двох забрали, дочку і внучку. Вибачте за емоції ", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, на вулиці Сумській, трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • До справи про смертельну ДТП залучили автотехнічну експертизу, яка була проведена за заявою адвоката одного з підозрюваних Дронова.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була вона в ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якому звинуватили Зайцеву і Дронова. Пізніше був опублікований повний текст вироку суду.

  • Більшість опитаних українців не погодилися з рішенням суду для Зайцевої та Дронова, яких засудили до 10 років позбавлення волі.

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Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП Харьков ДТП Зайцева Дронов
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Эх вы, христиане сраные. А Бог ведь велел прощать. А вы что? Око за око? Язычники.
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Має бути постійний контроль!!! За суддями.
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