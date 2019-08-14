"Позбавила нас життя!" Зайцева розлютила жертв ДТП у суді

Потерпілі у справі про смертельну ДТП у Харкові на Сумській обурилися проханням захисту Олени Зайцевої пом'якшити дівчині покарання через те, що їй необхідне лікування.
Зокрема, своєю думкою поділилася Оксана Євтєєва, яка після ДТП стала інвалідом другої групи і втратила чоловіка і сестру, пише "КП в Україні".
"Я завжди говорила, що буду ходити на кожне засідання і просити у всіх інстанцій, в які вони не подавали б, 10 років. На жаль, це максимальний термін, який передбачений законом. Людина повинна відповісти за свої вчинки. Адвокат Зайцевої завжди починає з того, що вона згодна з будь-яким строком. Але ми бачимо, що це не так. Каже, що вона всього лише перевищила швидкість, але тоді можна сказати, що я всього лише позбулася нормального життя, сестри, чоловіка, і навіть не можу уявити, що буде з моїм здоров'ям, коли мені буде 40, 50 років і чи доживу я до цього віку", – розповіла вона.
Суд над Зайцевою і Дроновим
Прокоментував клопотання захисту Зайцевої і батько Оксани Євтєєвої Ігор Берченко.
"Адвокати говорили, що у Зайцевої дуже погане здоров'я, але у моєї дочки тепер друга група інвалідності. Нещодавно ми зробили пам'ятник Діані. Немає і нашого Сашка. Зайцева повністю визнала свою провину, і ось такий поворот. Це знущання", – зазначив він.
Олена Зайцева
ТСН
Обурилася і потерпіла Людмила Фабріс, яка втратила в аварії дочку і внучку.
"Зайцева не розкаялася. Говорила, мовляв, ніколи не сяду за кермо, а тепер просить позбавити її прав всього на 2 роки. Вона хоче жити, а як же моє життя? Його знищили. Два роки я не знаходжу собі місця, я прокидаюся і засинаю з цим – у мене двох забрали, дочку і внучку. Вибачте за емоції ", – сказала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, на вулиці Сумській, трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
До справи про смертельну ДТП залучили автотехнічну експертизу, яка була проведена за заявою адвоката одного з підозрюваних Дронова.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була вона в ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якому звинуватили Зайцеву і Дронова. Пізніше був опублікований повний текст вироку суду.
Більшість опитаних українців не погодилися з рішенням суду для Зайцевої та Дронова, яких засудили до 10 років позбавлення волі.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!