"Позбавила нас життя!" Зайцева розлютила жертв ДТП у суді

Потерпілі у справі про смертельну ДТП у Харкові на Сумській обурилися проханням захисту Олени Зайцевої пом'якшити дівчині покарання через те, що їй необхідне лікування.

Зокрема, своєю думкою поділилася Оксана Євтєєва, яка після ДТП стала інвалідом другої групи і втратила чоловіка і сестру, пише "КП в Україні".

"Я завжди говорила, що буду ходити на кожне засідання і просити у всіх інстанцій, в які вони не подавали б, 10 років. На жаль, це максимальний термін, який передбачений законом. Людина повинна відповісти за свої вчинки. Адвокат Зайцевої завжди починає з того, що вона згодна з будь-яким строком. Але ми бачимо, що це не так. Каже, що вона всього лише перевищила швидкість, але тоді можна сказати, що я всього лише позбулася нормального життя, сестри, чоловіка, і навіть не можу уявити, що буде з моїм здоров'ям, коли мені буде 40, 50 років і чи доживу я до цього віку", – розповіла вона.

Суд над Зайцевою і Дроновим

Прокоментував клопотання захисту Зайцевої і батько Оксани Євтєєвої Ігор Берченко.

"Адвокати говорили, що у Зайцевої дуже погане здоров'я, але у моєї дочки тепер друга група інвалідності. Нещодавно ми зробили пам'ятник Діані. Немає і нашого Сашка. Зайцева повністю визнала свою провину, і ось такий поворот. Це знущання", – зазначив він.

Олена Зайцева ТСН

Обурилася і потерпіла Людмила Фабріс, яка втратила в аварії дочку і внучку.

"Зайцева не розкаялася. Говорила, мовляв, ніколи не сяду за кермо, а тепер просить позбавити її прав всього на 2 роки. Вона хоче жити, а як же моє життя? Його знищили. Два роки я не знаходжу собі місця, я прокидаюся і засинаю з цим – у мене двох забрали, дочку і внучку. Вибачте за емоції ", – сказала вона.

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