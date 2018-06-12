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Володимир Співаковський
Володимир Співаковський
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Появилась новая успешная модель образования

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Почему так выходит, что родители не могут для себя сформулировать свой семейный заказ: чего они хотят от школы на самом деле.

1. Одним нужны только голые академические знания предметов, другим – еще и практические навыки и компетенции.

Одним – чтобы детей нагружали, другим – чтобы их разгружали.

Одним – чтобы оценки ставили, другим – чтобы не ставили.

Одним – учительница добрая, другим – строгая...

Одни – готовы платить, другие – возражают…

Одним – полный день, другим – полдня...

Одним – больше предметов, другим – меньше.

И еще примерно 20 таких противоречивых требований.

2. Сейчас у нас побеждает европейская толерантная модель, облегчающая процесс учения (финская), которая в мире теряет свои лидерские позиции.

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3. В мире тренд на интенсификацию учебного процесс одновременно с повышением его увлекательности. Это модель юго-восточной Азии.

4. Говорят, что дети устают и переутомляются от количества предметов и ненужных знаний. Однако, дело не в количестве предметов. Сами предметы уже давно устарели. Теперь в мире учат по кейс-урокам. Интегрированным и интерактивным. И учат настолько интересно, что дети тут же хотят всё это попробовать сами. Именно отсюда вырастает их "умение учиться".

5. В мире тренд не на узких специалистов (потому что когда окончат школу, тех специальностей может уже не быть), а на широкий компетизм, так как он дает больше устойчивости в жизни.

6. Кстати, дети в школьном возрасте еще не знают, кем и чем они будут, поэтому неправильный ранний выбор профессии может стать жизненной катастрофой.

7. Поэтому идеальная модель системы образования не зависит от количества предметов или нагрузки школьников. Она зависит от целей, к которым вы стремитесь.

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8. Кем и чем вы хотите, чтобы был ваш ребенок в 20-25 лет? Что он должен уметь, знать, хотеть?

Надо сформулировать правильные цели, и от них уже выстраивать свои требования – чему учить, как учить, кем учить, где учить, за сколько и на какой результат.

Тогда и школу легко подобрать.

Иначе, и правда, 11-12 лет пролетят быстро, а окажется, что нет ни нужных знаний, ни практических навыков, ни мотивации дальше развиваться, ни ориентиров: что делать и как жить.

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Автор
Володимир СпіваковськийВолодимир Співаковський
Теми
Освіта в УкраїніРеформа освіти
Об'єкт
освіта
Джерело
Джерело:Facebook Владимира Спиваковского
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