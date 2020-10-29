Powerball розіграє 3,6 млрд грн: як взяти участь з України

Перший приз популярної американської лотереї Powerball знову акумулював, і в найближчу суботу, 31 жовтня становитиме вже 127 мільйонів доларів США (3,6 мільярда гривень). Тираж пройде в ніч з суботи на неділю.

Powerball : правила гри і призи

Що треба зробити, щоб отримати головний приз? Вгадати 5 чисел з діапазону 1-69, а також номер бонусної кулі "Powerball" з діапазону 1-26. Ця комбінація гарантує вам джекпот. Але для того, щоб стати мільйонером, шести збігів не потрібно. Учасники, яким вдасться правильно вгадати 5 основних номерів (без "Powerball") отримають другий приз в $ 1 млн.

Чи можна брати участь в лотереї Powerball з України?

Пауербол відкритий для учасників з усіх країн світу, а грати в лотерею онлайн з-за кордону навіть простіше, ніж грати в лотереї традиційним способом, купуючи лотерейні білети в кіоску. Все що треба зробити для участі в американській лотереї, це створити обліковий запис на сайте theLotter, перейти на сторінку лотереї і вибрати ваші номери.

Що відбувається далі?

Після того, як ви оформили ваше замовлення, представник сайту theLotter.com придбає від вашого імені фізичний білет, графічне зображення якого буде потім завантажено до вашого профілю. Слід підкреслити, що власником білета є ви, а не сайт або його представник. Після оформлення замовлення ви отримаєте на вашу електронну поштову скриньку лист, що підтверджує ваші права на білет.

Як отримати виграш?

Якщо ваш білет виграє приз, представники сайту theLotter.com зв'яжуться з вами і повідомлять вам про це. Другорядні призи надійдуть на баланс вашого облікового запису, як тільки оператор лотереї переведе гроші. Якщо ви виграєте джекпот або особливо великий другорядний приз, для його отримання може знадобитися ваша особиста присутність в США. Важливо відзначити, що theLotter не стягує комісію з призів. Разом з тим, в США лотерейні виграші обкладаються федеральним податком (24%) і податком штату (відсоток залежить від місця придбання білета). Сума, яку ви отримаєте на руки, буде дорівнювати сумі призу, за вирахуванням цих податків.

Але, щоб виграти джекпот, треба спочатку купити білет. Це ви можете зробити на сторінці лотереї Пауэрбол на сайті theLotter.com.