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"Повзучий реванш почався давно": в Авакова зробили заяву

12.8т Читати матеріал російською

Після скандального анонса телемосту між каналом NewsOne і пропагандистським кремлівським ТБ в Україні заговорили про "початок проросійського реваншу".

"Але повзучий реванш відбувся давним-давно", – заявив в ефірі ObozTV Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Шкіряк обурився "політикою подвійних стандартів".

"Реванш почався тоді, коли Медведчука призначали переговірником від України в Тристоронній групі. Коли Порошенко надав йому можливість "воскреснути" в українській політиці. Реванш почався тоді, коли закривали справи проти колишніх "регіоналів". Коли в 2014-2016 роках жоден із них, якщо не брати Єфремова, не постав перед судом", – розповів він.

"І коли ми сьогодні говоримо про "початок" реваншу – я наголошую, що реванш почався давно. Він був повзучий", – вказав радник Авакова.

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За його словами, в МВС останні п'ять років "кричали" про те, що український ефір потрібно захистити від російського інформаційного терору.

Телеканали NewsOne і 112 він назвав абсолютно проросійськими. Втім, визнав Шкіряк, деякий час їм вдавалося "успішно маскуватися".

"Два роки – з 2014 по 2016-й – вони дуже вдало маскувалися. Якщо взяти той же 112-й, то вони спочатку давали дозовану інформацію 80/20. Умовно кажучи, 80% проукраїнської інформації і 20% – назвемо її "ватною". Це була така технологія", – пояснив він.

Анонс телемосту з пропагандистами викликав обурення в Україні

Анонс телемосту з пропагандистами викликав обурення в Україні

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, анонсував проведення 12 липня телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Як пояснив NewsOne у своїй заяві, цей телеміст нібито стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру".

  • Ідея ефіру з кремлівськими пропагандистами викликала обурення представників влади і громадськості.

  • У результаті телеканал повідомив про скасування телемосту "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

  • Національна рада з питань радіо і телебачення на позачерговому засіданні вирішила розпочати перевірку NewsOne на предмет державної зради.

  • Втім, не виключено, що якийсь "телеміст" все ж таки відбудеться. Адже передача досі наявна в розкладі російського ТБ-каналу на 12 липня.

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Теми
Телеміст із Росією Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Зорян Шкіряк
Місце
Україна
Теги
пропаганда ЗМІ Росія телемост
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
этому довбню ...выше фуражира должность противопоказана..советник х.ев.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Але чомусъ телемостів з рашкою не було? Шкіряк - ти зелена продажна шкура.
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
как-то кричали они так тихо что и не слышно было! Медведчука назначили по настоянию Меркел
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