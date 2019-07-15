"Повзучий реванш почався давно": в Авакова зробили заяву

Після скандального анонса телемосту між каналом NewsOne і пропагандистським кремлівським ТБ в Україні заговорили про "початок проросійського реваншу".

"Але повзучий реванш відбувся давним-давно", – заявив в ефірі ObozTV Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Шкіряк обурився "політикою подвійних стандартів".

"Реванш почався тоді, коли Медведчука призначали переговірником від України в Тристоронній групі. Коли Порошенко надав йому можливість "воскреснути" в українській політиці. Реванш почався тоді, коли закривали справи проти колишніх "регіоналів". Коли в 2014-2016 роках жоден із них, якщо не брати Єфремова, не постав перед судом", – розповів він.

"І коли ми сьогодні говоримо про "початок" реваншу – я наголошую, що реванш почався давно. Він був повзучий", – вказав радник Авакова.

За його словами, в МВС останні п'ять років "кричали" про те, що український ефір потрібно захистити від російського інформаційного терору.

Телеканали NewsOne і 112 він назвав абсолютно проросійськими. Втім, визнав Шкіряк, деякий час їм вдавалося "успішно маскуватися".

"Два роки – з 2014 по 2016-й – вони дуже вдало маскувалися. Якщо взяти той же 112-й, то вони спочатку давали дозовану інформацію 80/20. Умовно кажучи, 80% проукраїнської інформації і 20% – назвемо її "ватною". Це була така технологія", – пояснив він.

Анонс телемосту з пропагандистами викликав обурення в Україні 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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