У 100 метрах від Донецька: як ЗСУ просунулися на Донбасі і що це дасть

Українська армія знову потішила новиною про просування у сірій зоні та взяття під контроль нових позицій біля окупованого Донецька.

Повідомляється, що військові стали всього у декількох сотнях метрів від міста, що змушує неабияк понервуватися терористів "ДНР".

OBOZREVATEL вирішив згадати останні гучні просування ЗСУ вглиб окупованого Донбасу та проаналізувати отримані переваги.

Де просунулися

Мар'їнка, Донецька обл. (квітень-травень 2019)

Першим про просування українських військових на донецькому напрямку повідомив український журналіст Олексій Кашпоровський 12 червня 2019 року. У своєму сюжеті він розповів, що трохи більше місяця тому розвідники 24-ї бригади зайняли сіру зону у бік Донецька і Трудовська. І тепер українська армія практично повністю контролює Мар'їнку.

Фактично позиції армійців зараз розташовані всього у парі сотень метрів від Олександрівки та самого Донецька. А сіра зона пересунулася у Трудовський район.

Пізніше інформацію підтвердили прес-офіцер 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Назар Ільницький та прес-штаб ООС.

"Розвідники бригади зайшли у так звану сіру зону для того, щоб покращити своє тактичне становище — відсунути свої позиції вглиб від місцевого населення

. Цей план розроблявся, зрозуміло, не місяць, командуванням бригади і вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали" , — розповідає прес-офіцер бригади.

В ООС також додали, що воїни 24-ї бригади ще близько місяця тому обладнали ряд спостережних постів на околицях Мар'їнки. Українські піхотинці щодня здійснювали інженерне дообладнання позицій, їхнє зміцнення і розвиток. Зараз у напрямку у бік окупованого смт Олександрівка силами піхотинців вже зведені повноцінні опорні пункти підрозділів.

Такому успіху українських військових передувало попереднє просування у бік Мар'їнки на початку квітня. Тоді ЗСУ вдалося просунутися вперед більш ніж на кілометр і зайняти оборону у промислових будівлях. Там же військові знайшли чергові докази російської присутності на Донбасі. На захопленій території поблизу Мар'їнки були виявлені сухпайки російського виробництва.

Новозванівка, Луганська обл. (травень 2019)

Про те, як просуваються ЗСУ на луганському напрямку, повідомляв командир батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко із позивним "Філін".

За його словами 2 травня підрозділи 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна" провели успішну операцію в районі населеного пункту Новозванівка Луганської області, в результаті чого їм вдалося просунутися на 1 кілометр вперед і зайняти вигідні рубежі, отримавши перевагу над супротивником.

В результаті бою постраждали троє українських військових.

Калинове, Луганська обл. (травень 2019)

10 травня військові "Донбас-Україна" просунулися на кілометр і зайшли на посадку в районі села Калинове.

Повідомляється, що будинки на околиці села були зайняті бойовиками, звідки вони постійно стріляли по українських військових, але в цей день ЗСУ вдалося вибити супротивника і закріпитися на нових позиціях.

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Як пізніше розповів волонтер Юрій Мисягін, на 14 травня ЗСУ вдалося просунутися вперед у Луганській області на одному із флангів на 1500 метрів, на іншому — на 900 метрів.

У річницю початку Операції Об'єднаних сил 2 травня, колишній командувач Сергій Наєв зазначив, що за рік українськими військовими загалом було взято під контроль 24 км² території.

Що це дає українській армії

Просування ЗСУ вглиб Донбасу не тільки дозволяє відбити населені пункти у російських військових, а й зайняти для себе вигідні позиції.

Наприклад, що стосується просування біля Калинового, військові зайняли стратегічно важливу висоту, з якої видно все пересування супротивника у самому селі. Це дозволить ЗСУ виключити непередбачений обстріл з боку терористів.

Так само і з просуванням у районі н. п. Новозванівка — українські бійці зайняли вигідні рубежі, отримавши перевагу.

Нові позиції у Мар'їнці дозволили не лише покращити становище українським захисникам, а й відсунути цивільне населення набагато далі від лінії зіткнення, тим самим гарантувавши їм безпечніші умови.

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За словами колишнього спікера Генштабу Владислава Селезньова, наші військові виходять лише на ті рубежі, і займають ті об'єкти, які дозволяють їм найефективніше контролювати свій сектор відповідальності.

"Тобто це панівні висоти, це зручні в географічному плані місця розташування наших сил і засобів. Ця робота проводиться постійно, повзучий наступ триває не тільки на донецькому напрямку, але і на інших ділянках лінії розмежування", — сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

ЗСУ

Як пояснює військовий експерт, ЗСУ просуваються лише у тих напрямках, де розташовані закріплені за Україною території згідно із другими Мінськими домовленостями.

"Але навіть сьогодні ситуація досі не вирівняна, і деякі з цих населених пунктів досі перебувають під контролем РФ", — зазначив він.

У коментарі ObozTV ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай заявив, що просування нашої армії викликало паніку у російських окупантів, які розуміють, що Україна нарощує свої сили.

Він звернув увагу, що останні два роки Україна планомірно і поступово, щомісяця покращує свої тактичні позиції.

"Ми не порушуємо Мінських домовленостей. А просто займаємо зручніші позиції згідно з оперативною обстановкою, що постійно змінюється", — пояснив Гай.

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