"Повторять "Крим наш": Цимбалюк застеріг Зеленського від капітуляції

Слова президента України Володимира Зеленського про те, що не Україна почала на війну на Донбасі, але вона повинна її припинити, виставляють країну як ініціатора кровопролитного конфлікту.

Однак насправді Київ не в змозі зупинити російську агресію, адже це питання знаходиться винятково в компетенції Кремля. Про це у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені дуже сильно не сподобався один момент, який стосується питань війни і миру. Мені здається, це ключовий момент. Але в ситуації, коли не ми почали війну, і наші противники, країна-агресор, зовсім не демонструють бажання її завершити, то виникає питання: а як зробити можемо це ми? За великим рахунком зараз Кремль, Москва вимагають від України односторонніх поступок", – нагадав новому главі держави він.

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Цимбалюк і Зеленський

Цимбалюк наголосив, що позиція путінської Росії проста і лаконічна: там вважають, що Україна повинна визнати анексію Криму і "громадянську" війну на Донбасі.

"Говорити і міркувати на тему припинення вогню можна, але тоді хочеться поставити питання: це що, "попередники" не хотіли зупинити війну або хтось інший? Тобто, якщо питання ставити в такому ключі, то, виходить, ніби як Україна веде загарбницьку війну і в будь-який момент може зупинитися. Але реальність інша. На нас напали. Не ми! І якщо ми припинимо вогонь, то ця маса захоче далі. Й ці роздуми на тему "Крим наш", "Донецьк наш", "Одеса наш", "Україна наш", вони можуть спробувати це все знову реалізувати на землі", – застеріг Зеленського журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

між Зеленським і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком під час інавгурації відбулася мовна суперечка. Говорячи про деокупацію Криму і Донбасу, новий президент перейшов на російську мову і отримав зауваження від нардепа.

Зеленський звинуватив Ляшка в тому, що він розділяє українців, та підкреслив, що люди розуміють обидві мови.

У свою чергу, українська письменниця Лариса Ніцой висунула новому президенту зустрічні звинувачення. Вона розкритикувала його за використання російської мови на офіційній державній церемонії і за поділ українців на україномовних і російськомовних.

Аналогічні претензії озвучив і Цимбалюк. Він нагадав йому, що бути російськомовним главою держави небезпечно. Адже Росія ставиться до цього як до сигналу про можливість "порятунку" російськомовних людей.

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