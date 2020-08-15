Повторне зараження COVID-19 може виявитися фейком, – лікар з Ізраїлю

Випадки повторного зараження коронавірусом можуть виявитися неправдою.

Таку заяву в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив лікар з Ізраїлю Борис Бриль. "Я думаю, це більше виключення, якщо це взагалі правда. Це треба дослідити", – зауважив він.

У даному контексті медик звернув увагу на те, що ефективність тестів, які використовуються для діагностики коронавірусу, не стовідсоткова. Так, "ПЛР-тести показують майже 0% хибнонегативних і 20% хибнопозитивних результатів", а тести, які досліджують сироватку крові, вірні лише на 30-50%.

Таким чином, пацієнту може бути помилково поставлений діагноз коронавірусної хвороби, наприклад, при захворюванні на грип, коли у нього спостерігаються схожі симптоми.

Бриль підкреслив, що в питанні повторного зараження коронавірусом схильний довіряти науковій літературі. Він повідомив, що в подібних виданнях описані поодинокі випадки, які також вимагають додаткового вивчення.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Борисом Брилем читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що на сьогоднішній день в світі немає чітко підтверджених даних про те, що випадки інфікування коронавірусом кілька разів дійсно є повторними зараженнями.

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