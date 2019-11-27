Повторення газової кризи в Європі: енергетичний експерт назвав вразливі країни

У разі непідписання нового контракту про транзит газу між Україною та Росією, є ймовірність повторення газової кризи 2009 року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. За його словами, дефіцит газу в першу чергу відчують Балканські країни та сама Україна.

Газовая труба

Енергетичний експерт зазначив, що якщо транзит російського газу через Україну припиниться, ті запаси газу, які встигли закачати в підземні сховища, не допоможуть повноцінно пройти опалювальний сезон.

"21,7 куб. м газу може вистачити на весь опалювальний сезон, коли газотранспортна система працює в нормальному проектному режимі. А у разі позапроектного, коли транзит газу припиниться, цей обсяг недостатній. Та й будь-який обсяг у цьому випадку не може гарантувати 100% забезпечення споживачів необхідними обсягами природного газу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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