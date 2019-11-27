Повторення газової кризи в Європі: енергетичний експерт назвав вразливі країни

У разі непідписання нового контракту про транзит газу між Україною та Росією, є ймовірність повторення газової кризи 2009 року.
Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. За його словами, дефіцит газу в першу чергу відчують Балканські країни та сама Україна.
Газовая труба
Енергетичний експерт зазначив, що якщо транзит російського газу через Україну припиниться, ті запаси газу, які встигли закачати в підземні сховища, не допоможуть повноцінно пройти опалювальний сезон.
"21,7 куб. м газу може вистачити на весь опалювальний сезон, коли газотранспортна система працює в нормальному проектному режимі. А у разі позапроектного, коли транзит газу припиниться, цей обсяг недостатній. Та й будь-який обсяг у цьому випадку не може гарантувати 100% забезпечення споживачів необхідними обсягами природного газу", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу у Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією пройде в п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і по відеозв'язку.
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