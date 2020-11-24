Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, – Фурса

Україну міг би врятувати повноцінний локдаун, але за умови певних домовленостей на міжнародній арені.

Про це сказав фінансовий аналітик Сергій Фурса в інтерв'ю "Телеграф". Він також роз'яснив, хто й чому найбільше страждає від карантину вихідного дня.

"Є вихід у вигляді повноцінного локдауну. Ви питаєте, що б я зробив? Я б не посварився з МВФ, щоб у мене були в достатній кількості гроші для підтримки бізнесу під час другого локдауну. А влада сама вплуталася в ситуацію, коли немає вдалого рішення", – уточнив він.

На думку експерта, від карантину вихідного дня сильно страждає сектор послуг.

"Це так званий третинний сектор економіки, який в Україні становить близько 60% ВВП. Велике місце там посідає сектор торгівлі, але він карантинними обмеженнями блокується частково", – сказав Фурса.

На думку фінансового аналітика, зсув походів у магазини на будні відчутно не вплине на падіння торгового та сервісного бізнесу.

"... у ТРЦ на вихідні припадає 50% виторгу. Припустимо частина цього виторгу перейде на будні. Ви збиралися йти на шопінг у суботу, але йдете тепер у четвер-п'ятницю. Масового зсуву все одно не буде – не всі зможуть так переносити свої походи в магазини. Тому цілком очевидні втрати в 30-40%. Напевно, приблизно такі ж цифри й в ресторанному бізнесі", – уточнив він.

Ніяких оптимістичних прогнозів для економіки країни на сьогодні Фурса не назвав.

Обмеження під час карантину вихідного дня

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні запровадили карантин вихідного дня. Посилені обмеження для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19 діятимуть щонайменше до кінця листопада.

Водночас три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL, що в Україні найближчим часом можливе введення повного локдауну для стримування епідемії. Про це нібито вже попередили мерів міст. Однак точну дату посилення карантину ніхто не озвучив.