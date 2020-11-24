Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, – Фурса
Від карантину вихідного дня найбільше страждає третинний сектор економіки
Зсув походів по магазинах і ресторанах на будні дні ситуацію не врятує
Гарного рішення для вітчизняної економіки поки немає, заявив аналітик
Україну міг би врятувати повноцінний локдаун, але за умови певних домовленостей на міжнародній арені.
Про це сказав фінансовий аналітик Сергій Фурса в інтерв'ю "Телеграф". Він також роз'яснив, хто й чому найбільше страждає від карантину вихідного дня.
"Є вихід у вигляді повноцінного локдауну. Ви питаєте, що б я зробив? Я б не посварився з МВФ, щоб у мене були в достатній кількості гроші для підтримки бізнесу під час другого локдауну. А влада сама вплуталася в ситуацію, коли немає хорошого рішення", – уточнив він.
На думку експерта, від карантину вихідного дня сильно страждає сектор послуг.
"Це так званий третинний сектор економіки, який в Україні становить близько 60% ВВП. Велике місце там займає сектор торгівлі, але він карантинними обмеженнями блокується частково", – сказав Фурса.
На думку фінансового аналітика, зсув походів по магазинах на будні відчутно не вплине на падіння торгового та сервісного бізнесу.
"... в ТРЦ на вихідні припадає 50% виторгу. Припустимо частина цього виторгу перейде на будні. Ви збиралися йти на шопінг в суботу, але йдете тепер в четвер-п'ятницю. Масового зсуву все одно не буде – не всі зможуть так переносити свої походи по магазинах. Тому цілком очевидні втрати в 30-40%. Напевно, приблизно такі ж цифри й в ресторанному бізнесі", – уточнив він.
Ніяких оптимістичних прогнозів для економіки країни на сьогодні Фурса не назвав.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні запровадили карантин вихідного дня. Посилені обмеження для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19 діятимуть як мінімум до кінця листопада.
Водночас три джерела в урядових колах підтвердили OBOZREVATEL, що в Україні найближчим часом можливе введення повного локдауну для стримування епідемії. Про це нібито вже попередили мерів міст. Однак точну дату посилення карантину ніхто не озвучив.