Повний парад планет 4 липня 2020 року: чим небезпечний, коли і де дивитися

У суботу, 4 липня 2020 року, відбудеться рідкісне астрономічне явище – повний парад планет. Усі планети Сонячної системи вишикуються в ряд на одній стороні Сонця.

Чим унікальна дана подія, як і де її спостерігати та чи є небезпечним парад планет, розповідає OBOZREVATEL.

Що таке парад планет?

Науково явище називається "апульс", а словосполучення "парад планет" є досить поширеним в астрономії. Воно позначає подію, яке спостерігається із Землі та за якої планети Сонячної системи вишиковуються в ряд по одну сторону від зірки.

Три планети вишиковуються двічі на рік (міні-планетний парад), чотири – один раз на рік (парад малих планет), п'ять – раз на 19 років (великий планетний парад) і всі вісім планет Сонячної системи – приблизно раз на 170 років (повний парад планет).

Науково парад планет називається "апульс" Ілюстративне фото / baku.news

Яким буде парад планет 4 липня 2020 року?

Парад планет 4 липня 2020 року – рідкісний та унікальний. Усі вісім планет одночасно вишикуються на одній стороні Сонця.

Так, з цього дня протягом двох тижнів вночі можна спостерігати в небі Марс, Юпітер та Сатурн, а вранці – Венеру. Уран і Нептун здалеку буде неможливо розглянути неозброєним оком, побачити Меркурій також не вийде через Сонце.

Попередній парад планет такого типу відбувся 1982 року, а два наступних будуть лише в 2161 і 2492 роках.

Коли, де та о котрій дивитися парад планет 2020 року?

Парад планет – явище досить рідкісне та повільне, і бачити його можна буде протягом двох тижнів. Так, у параду планет не існує точного часу спостереження, як, наприклад, у затемнення. Тому варто виходити з темного часу доби і ясного неба.

Парад планет найкраще спостерігати в темний час доби Ілюстративне фото / Pixabay

Чим небезпечний парад планет 2020?

У мережі ходить безліч чуток про те, що парад планет 2020 року може чинити негативний вплив на події в світі, зокрема провокувати війни, появу вірусів та пробуджувати вулкани.

Однак астрологи не згодні з такою думкою, вважаючи, що паради планет не здатні якимось чином негативно впливати на життя на Землі. Пояснюється це тим, що рух планет є нормою і усталений дуже давно, а на людину впливати він не може. Саме ж явище параду небесних тіл має лише видовищний характер.

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня відкрився "коридор затемнень" – напружений і доленосний період, який завершиться 5 липня місячним затемненням у Раку.