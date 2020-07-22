Повний парад планет 2020 триватиме до серпня: як побачити й чого від нього чекати

Парад планет, який можна спостерігати з 4 липня, триватиме до серпня. З 22 липня в небі помітно Меркурія; Уран і Нептун також беруть участь у параді, але їх не вийде розглянути неозброєним оком.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як, коли й де можна побачити це рідкісне астрономічне явище й чого від нього варто чекати з позиції астрології.

Як побачити парад планет 2020?

Існує помилкова думка, що під час параду планет небесні тіла вишиковуються в чітку лінію із Землею. Насправді планети перебувають у широкому секторі Сонячної системи: по суті, це всього лише геометричний ефект.

Під час параду 2020 року більшість планет можна побачити неозброєним оком. З 22 липня в небі стане помітним ще й Меркурій, але розглянути його можна тільки ближче до півдня.

Якщо дивитися в небо під ранок, парад планет буде видно над горизонтом. У ясну погоду можна навіть фотографувати всі планети. Однак щоб розглянути Уран і Нептун, потрібен телескоп. У нього також можна побачити і яскраву комету Neowise.

Під час параду 2020 року більшість планет можна побачити без телескопа © Stellarium

Чого чекати від параду планет: чи є небезпека?

Учені не згодні з думкою про те, що парад планет може мати значний гравітаційний вплив на Землю і Сонце. Астрологи також вважають неправдивими чутки про те, що парад планет 2020 року може спровокувати війни, катаклізми, появу вірусів і пробуджувати вулкани.

Фахівці пояснюють, що паради планет не здатні якимось чином негативно впливати на життя на Землі. Так, рух планет є нормою і усталений дуже давно, а на людину чинити вплив він не може. Саме ж явище параду небесних тіл має лише видовищний характер.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим унікальний парад планет 2020 року, коли та де найкраще спостерігати явище.