Повний місяць у вересні 2020: чим небезпечний Кукурудзяний місяць і що не можна робити

У середу, 2 вересня, о 8:21 за Києвом відбудеться незвичайний повний місяць, відомий під назвою Кукурудзяний місяць, або Місяць Урожаю.

Чого чекати від даного явища і що потрібно зробити, щоб пережити його сприятливо, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке Кукурудзяний місяць

Вересневий Місяць відомий під назвою Кукурудзяний місяць – так його прозвали індіанці, оскільки саме в цей час в Північній Америці починали збирати качани кукурудзи. Також повний місяць вересень відомий як Місяць Урожаю.

Важливі справи і рішення протипоказані в повний місяць Pixabay

Чого чекати від Кукурудзяного місяця 2020

З давніх часів люди вірили, що в повний місяць можуть відбуватися різні містичні події, тому важливі справи і рішення відкладали на інші дні.

Крім того, в цей період складно об'єктивно оцінювати ситуацію, тому не варто робити поспішних висновків.

Що потрібно робити в повний місяць

Вважається, що повний місяць наділяє людину енергією, тому багато хто не може заснути, коли за вікном яскраво світить супутник Землі.

Щоб марно не накопичувати енергію, бажано заздалегідь спланувати день 2 вересня. Корисно зробити генеральне прибирання в домі та в саду, провести інтенсивне тренування.

Що не можна робити в Кукурудзяний повний місяць

Людям, які будуть відчувати занепокоєння цього дня, варто розслабитися і провести час з близькими. Важливо абстрагуватися від проблем, щоб відпустити почуття тривоги.

Водіям варто бути особливо обережними за кермом. За даними вчених з Університету Прінстона, США, в цей день збільшується число аварій. Так, багато хто може відчути приплив енергії та зайвої самовпевненості.

Краще не робити великих покупок.

Будьте терпимі з близькими, не провокуйте сварок і конфліктів. Непорозуміння, що виниклі цього дня, залагодити в рази складніше.

Не варто піднімати з начальством питання про підвищення заробітної плати, відкладіть його на пару днів.

Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп Таро на вересень: до кого прийдуть гроші.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram