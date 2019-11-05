Повний місяць у листопаді: маг запропонував загадати особливе бажання

В повний місяць 12 листопада маг ведичної традиції Ігор Мехеда порекомендував загадувати бажання на здійснення проривів в будь-якій сфері життя.

"У повний місяць можна звертатися до Вищих Сил з будь-якими проханнями", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив Ігор Мехеда, в листопаді 2019 року повний місяць відбудеться о 15:37 за київським часом. При цьому Місяць перебуватиме в зодіакальному сузір'ї Овна.

За словами мага, "Овен відповідає за створення різких проривів у всіх сферах", тому бажання, що озвучуються в цей день, можуть стосуватися, перш за все, швидких позитивних змін в будь-якій сфері життя.

В повний місяць Вищі Сили чують людину, сказав маг

"На повний місяць можна звертатися до будь-яких Вищих Сил будь-якої духовної традиції", - додав Ігор Мехеда. Він пояснив цей феномен тим, що "в повний місяць Сили Неба чують людей".

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна озвучила місячний календар грошей, а також місячний календар краси на листопад 2019 року.

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