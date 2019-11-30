Повний місяць у грудні: маг сказав, як отримати здоров'я та удачу

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів про те, що повний місяць в грудні 2019 року відбудеться о 7:15 годині в четвер, 12 грудня.

У блозі OBOZREVATEL він навів ритуал, за допомогою якого можна забезпечити здоров'я та удачу на період до наступного повного місяця.

За його словами, в повний місяць "можна попросити у Вищих Сил всього і швидко отримати це". Ігор Мехеда навів опис спеціального ритуалу.

"Налийте в пляшку води. Вийдіть на вулицю. Відкрийте пляшку і дивіться через неї на повний Місяць, як крізь лінзу, протягом п'яти хвилин. Закрийте пляшку, поверніться додому. Налийте теплої води у велику миску. Долийте туди воду з пляшки. Опустіть ноги в воду і тримайте не менше 5 хвилин, після чого вилийте воду з миски в ванну", – повідомив він.

В повний місяць 12 грудня у Вищих Сил можна просити все, сказав Ігор Мехеда

"Цим ви забезпечите собі здоров'я та удачу до наступного повного місяця. Крім того, цей обряд підсилює привабливість жінок", – пояснив Ігор Мехеда.

Він додав, що повний місяць можна використовувати для залучення грошей. "Місяцю на повний місяць показують відкритий гаманець, в якому лежать гроші. При цьому потрібно пошепки говорити, що потрібно більше грошей", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна поділилася рекомендаціями про те, що потрібно робити в повний місяць.

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