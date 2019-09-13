Повня і п'ятниця 13-го: як отримати користь від "жахливого" дня

Словосполучення "п'ятниця, 13-те" традиційно викликає якщо не жах, то, принаймні, певне занепокоєння в більшості людей. Незважаючи на те, що такий збіг дня тижня і дня місяця буває кілька разів на рік, цей науковий факт нікого не переконує: п'ятниця, 13-те напружує.

Цікаво, що цього разу п'ятниця, 13-те практично збігається з повним місяцем, який відбудеться в ніч на 14 вересня.

OBOZREVATEL попросив розповісти про цей містичний день професіоналів – мага ведичної традиції Ігоря Мехеду та астролога Ефу Форіну. Вони не лише прояснили ситуацію, а й поділилися незвичайними, але дуже простими й ефективними ритуалами, які можна спробувати виконати у п'ятницю, 13-го.

Чорний кіт і п'ятниця, 13-те. Ілюстрація wallhere.com

Чому п'ятниця, 13-те – це не страшно, а позитивно і прогресивно

Ігор Мехеда: П'ятниця, 13-те – це дійсно незвичайна дата. Чому в давнину відзначали число 13? Тому що цикл життя міцно пов'язаний із числом 12: 12 місяців у році, 12 знаків Зодіаку, 12 годин дня, тощо. Таким чином, число 13 – символ переходу на новий цикл, на новий виток спіралі. У всіх нумерологічних системах число 13 означає зміни.

У давнину числа 13 не боялися, бо знали: воно викличе сприятливі зміни, рух і вихід із застою.

Чому ж пізніше п'ятниця, 13-те стала страшним символом? Це пов'язано із закінченням епохи лицарства, зокрема, з Орденом тамплієрів. Саме в п'ятницю, 13 жовтня 1307 року за наказом короля Франції Філіпа були заарештовані практично всі тамплієри. Цей день став початком переслідування всіх лицарських орденів. Багато лицарів також були страчені 13 числа.

Саме 13 жовтня "впала" містична концепція середньовічної Європи. Як пишуть філософи, світлий містицизм та епоха лицарських орденів безповоротно пішла в небуття. І духовна складова тодішньої Європи почала втрачатися. Ця подія сприймалося як трагедія того часу.

І з тих пір число 13, особливо в поєднанні з п'ятницею, набуло негативного значення. Воно перестало бути світлим числом і стало символом катастроф.

Міф про п'ятницю, 13-те підкріплювався в культурі, у книгах, в театрі й кіно, завдяки чому став набувати нових містичних і страхітливих рис. І навіть сьогодні, через багато століть із тих пір, збереглося безліч прикмет. Наприклад, в американських готелях немає 13-го поверху.

Але важливо розуміти, що забобони "працюють" лише для тих, хто прийняв цю "мову" для спілкування із Всесвітом. Якщо ви прийняли ці "правила гри", Всесвіт відповідатиме саме цією мовою. Наприклад, я йду на важливу зустріч, а дорогою – чорний кіт. Зустріч буде марною, тому що я вірю в цю прикмету. І так далі.

Але якщо ми не приймаємо мову забобонів, то з нами нічого не трапиться, навіть якщо в п'ятницю, 13-го чорна кішка розіб'є порожнім відром старе дзеркало.

Містика п'ятниці, 13-го. Ілюстрація Google Images

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Ефа Форіна: Найближча п'ятниця, 13 вересня, збігається з повним місяцем. І цей повний місяць буде дуже цікавим. Буде сприятливе поєднання планет. У сузір'ях Діви та Риб будуть скупчення планет. Це означає таємниці, незрозумілі ситуації – не просто двозначні, а "тризначні", коли ми говоримо одне, маємо на увазі друге, а насправді це третє.

Цей період буде дуже хорошим для відкриття таємниць, для прискіпливого "докопування" до істини. "А що про мене думає Вася? Що мала на увазі Віра Григорівна?" Люди, діяльність яких пов'язана з точними цифрами, можуть цієї п'ятниці легко виявити помилку в обчисленнях, яку досі ніяк не могли знайти.

У ці дні можна перечитати договори, щоб зрозуміти, що в них не так.

Ця п'ятниця дасть змогу прояснити дійсний стан речей. Тому дуже важливо зважати на знаки, на підказки від Всесвіту. Наприклад, трапиться якась стаття, або долине уривок кимось сказаної фрази або якийсь рядок із пісні пролунає відповіддю на питання.

У п'ятницю раджу ходити в місцях великого скупчення людей, бажано мовчки, наодинці і слухати уривки розмов.

Слід бути обережними і не афішувати своїх планів. Не будьте балакучими. У п'ятницю краще мовчати. Чому? Тому що "ефір буде дуже тонким", а ідею, яку ви озвучите, можуть підхопити навіть на іншому кінці Землі.

Що стосується соціуму, то в ньому буде переважати бажання кардинальних змін. Не виключені гучні відставки або несподівані призначення на вищі державні посади.

День може бути травматичним та аварійним. Не тому, що це п'ятниця, 13-те, а за рахунок психологічного напруження. У цей день за кермом потрібно бути просто уважнішим, а якщо ви відчуваєте хвилювання, сідаючи в автомобіль, краще викличте таксі або скористайтеся громадським транспортом.

Не треба в цей день одягатися яскраво. Краще оберіть щось спокійніших тонів – зеленого, бірюзового тощо. Відмовтеся від червоного кольору і від "кислотних" кольорів. Якщо є можливість, запаліть парну кількість зелених чи білих свічок.

Жовта свічка, ілюстрація https://madeheart.com

Ритуал від Ігоря Мехеди на зміни в житті

Є ритуал, за допомогою якого можна викликати зміни. Для цього необхідно вийти на вулицю і на кожну з чотирьох сторін світу вимовити якусь молитву чи заклинання. Незабаром мають розпочатися якісь незвичайні події, пов'язані з трансформацією людини й суспільства.

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Як зробити грошовий талісман: інструкція від Ігоря Мехеди

Спеціальний талісман на грошовий достаток можна виготовити в п'ятницю, 13-те. Для цього знадобляться монети, взяті зі здачі під час закупів у магазині, жовта свічка, шматочок білої тканини розміром 25х25 см. Слід розташуватися на кухні. Запалити свічку, покласти монети на тканину і прочитати замовляння: "Річки золоті до мене течуть, монети швидкі на поріг котяться, каміння дорогоцінне в кишеню потрапляє – і тому зростати вічно. Нехай у мене в будинку живуть і примножуються".

Замовляння читають 13 разів, потім загортають монети у тканину і кладуть до шафи. Далі про талісман забувають. Він діятиме дуже довго.

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