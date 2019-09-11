"Особливе поєднання планет": астролог дала поради, що потрібно робити в повню

Повний місяць 14 вересня сприятиме розкриттю таємниць і секретів, сказала астролог Ефа Форіна.

Про це вона повідомила OBOZREVATEL.

За її словами, завдяки особливому поєднанню планет, "цей період буде дуже хорошим для відкриття таємниць, для прискіпливого "докопування" до істини".

Астролог порекомендувала скористатися незвичайним способом добування інформації: перебуваючи в багатолюдному місці, прислухатися до уривків фраз. За її словами, в них можуть міститися відповіді на запитання, які хвилювали людину довгий час. Такою ж "підказкою" може стати, наприклад, рядок з пісні.

"Люди, діяльність яких пов'язана з точними цифрами, можуть в цю п'ятницю легко виявити помилку в обчисленнях, яку досі ніяк не могли знайти. У ці дні можна перечитати договори, щоб зрозуміти, що в них не так", – порадила Ефа Форіна.

Нічний пейзаж. Ілюстрація Google Images

Вона також застерегла від зайвої "балакучості" і порекомендувала не афішувати своїх ідей – їх можуть запозичити.

За прогнозами астролога, в день повного місяця 14 вересня, а також в дні поблизу цієї дати можуть відбутися гучні відставки або призначення. Крім того, період буде відзначений підвищеною аварійністю.

Нагадаємо, у вересні повний місяць практично збігається з П'ятницею, 13.

Як писав OBOZREVATEL, раніше маг ведичної традиції Ігор Мехеда озвучив ритуали на повний місяць, молодик, першу і третю чверті місяця на вересень 2019 року.

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