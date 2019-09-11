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11 вересня • оновлено в 22:08
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"Особливе поєднання планет": астролог дала поради, що потрібно робити в повню

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Повний місяць 14 вересня сприятиме розкриттю таємниць і секретів, сказала астролог Ефа Форіна.

Про це вона повідомила OBOZREVATEL.

За її словами, завдяки особливому поєднанню планет, "цей період буде дуже хорошим для відкриття таємниць, для прискіпливого "докопування" до істини".

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Астролог порекомендувала скористатися незвичайним способом добування інформації: перебуваючи в багатолюдному місці, прислухатися до уривків фраз. За її словами, в них можуть міститися відповіді на запитання, які хвилювали людину довгий час. Такою ж "підказкою" може стати, наприклад, рядок з пісні.

"Люди, діяльність яких пов'язана з точними цифрами, можуть в цю п'ятницю легко виявити помилку в обчисленнях, яку досі ніяк не могли знайти. У ці дні можна перечитати договори, щоб зрозуміти, що в них не так", – порадила Ефа Форіна.

Нічний пейзаж. Ілюстрація

Нічний пейзаж. Ілюстрація

Google Images

Вона також застерегла від зайвої "балакучості" і порекомендувала не афішувати своїх ідей – їх можуть запозичити.

За прогнозами астролога, в день повного місяця 14 вересня, а також в дні поблизу цієї дати можуть відбутися гучні відставки або призначення. Крім того, період буде відзначений підвищеною аварійністю.

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Нагадаємо, у вересні повний місяць практично збігається з П'ятницею, 13.

Як писав OBOZREVATEL, раніше маг ведичної традиції Ігор Мехеда озвучив ритуали на повний місяць, молодик, першу і третю чверті місяця на вересень 2019 року.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Ефа Форіна
Тег
місячний календар
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