Повний місяць 2 жовтня 2020: чим небезпечний Місяць мисливця і що не можна робити

У п'ятницю, 2 жовтня, в 00.07 за Києвом настає повний місяць, відомий під назвою Місяць мисливця. Пройде він під знаком Овна.

Чого чекати від даного явища, чим воно небезпечне і що не рекомендується робити в цей період, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що таке Місяць мисливця

Повний місяць у жовтні, перший, що настає після дня осіннього рівнодення, відомий також як Місяць мисливця, або Мисливський місяць. Так, згідно з американським Фермерським альманахом, цей час вважається найкращим для полювання на оленів та інших тварин.

Крім того, це час заготовок на зиму, збору врожаю, що залишився, і підбиття підсумків теплої пори року.

Жовтневий повний місяць є сприятливим для всіх представників творчих професій Pixabay

Чого чекати від Мисливського місяця 2020

Вважається, що повня безпосередньо впливає на життя на Землі. У цю фазу Місяця зростає творча енергія, тому, на думку астрологів, жовтневий повний місяць є сприятливим для всіх представників творчих професій.

У той же час він вважається досить складним періодом., коли підвищено ризик емоційних сплесків і конфліктних ситуацій. Найлегше переносять повний місяць люди з врівноваженою психікою і давно усталеними життєвими цілями.

Що можна робити в повний місяць 2 жовтня

У період повного місяця організм особливо активно витрачає свої ресурси та відрізняється підвищеною збудливістю. Тому, щоб марно не накопичувати енергію, варто заздалегідь спланувати день 2 жовтня. Можна зробити генеральне прибирання в домі та в саду, провести інтенсивне тренування.

Що не можна робити в Місяць мисливця

Починати нові справи.

Робити великі покупки.

Давати гроші в борг.

Планувати справи на тривалий період.

Піднімати питання про підвищення заробітної плати.

Варто уникати конфліктів: людям, які будуть відчувати занепокоєння в цей день, варто розслабитися і провести час з близькими. Важливо абстрагуватися від проблем, щоб відпустити почуття тривоги.

Будьте терпимі з близькими, не провокуйте сварок і конфліктів. Непорозуміння, що виникли в цей день, залагодити в рази складніше.

Варто бути особливо обережним за кермом. За статистикою, в цей день збільшується число аварій. Так, багато хто може відчути прилив енергії і зайвої самовпевненості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог назвав небезпеку повного місяця 2 жовтня і дав пораду.