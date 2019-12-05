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5 грудня • оновлено в 22:38
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Повний місяць 12 грудня: астролог перерахувала небезпеки

1.3т
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Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що день повного місяця 12 грудня "пройде легко і гармонійно".

В контексті місячного календаря на грудень, озвученого в блозі OBOZREVATEL, вона повідомила: "Усі починання добре будуть просуватися до своєї мети, ви без проблем зробите все задумане".

Астролог уточнила: повний місяць відбудеться в зодіакальному сузір'ї Близнюки.

В повний місяць 12 грудня не можна повертати борги

В повний місяць 12 грудня не можна повертати борги

Ефа Форіна поділилася рекомендаціями про те, що слід і чого не слід робити в повний місяць 12 грудня. Так, за її словами, в цей день не можна повертати борги.

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У той же час день буде сприятливим для походу до перукаря. "Це хороший день для будь-якої стрижки, очистіть свою ауру, а волосся стане густішим. Сприятливий день для фарбування волосся. Після процедури з'явиться сміливість і бадьорість, проявляться вольові якості", – написала вона.

Разом з тим астролог не порекомендувала робити 12 грудня манікюр. "Після манікюру нігті почнуть розшаровуватися", – попередила вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила місячний календар краси на грудень 2019 року і поділилася докладними рекомендаціями на кожен день місяця.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Ефа Форіна
Тег
місячний календар
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