Повний локдаун в Україні можуть ввести вже з 1 січня – ЗМІ

Повний локдаун в Україні можуть ввести з 1-го по 14 січня.

Про це пише "Апостроф" з посиланням на власні джерела в Кабміні. За його інформацією, остаточне рішення мають ухвалити на засіданні уряду в середу, 9 грудня.

Місцевій владі нібито запропонують закрити навчальні заклади, заклади торгівлі, крім тих, що продають продукти, і аптек; під заборону потраплять і розважальні заклади, уточнило джерело.

Доставку товарів і діяльність церков дозволять.

Громадський транспорт працюватиме з обмеженнями, найімовірніше, за умови 50%-ої наповненості. Міжміське та міжобласне транспортне сполучення не закриватимуть, повідомило джерело журналістів.

Носіння масок і штрафи за їхню відсутність або неправильне використання залишаться.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Що відбувається при локдауні?

У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування та соціальні контакти громадян.

Не працюють практично всі підприємства, установи та організації, зокрема, освітні, розважальні, спортивні, заклади громадського харчування (можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос) тощо.

Співробітників підприємств, організацій і установ максимально переводять на роботу в онлайн-режимі.

Як прогнозували епідеміологи, після відносного затишшя влітку країни світу восени зіткнулися з другою хвилею коронавірусу. Кількість випадків захворювання в більшості європейських країн перевалила за мільйон, а смерті від інфекції та спровокованих нею ускладнень нараховують десятки тисяч.

Багато європейських урядів вводили жорсткий карантин, і це вже дало свої результати. За листопад темпи захворюваності коронавірусом (COVID-19) в Європі сповільнилися, також впала смертність.

Проте влада України досі не визначилися з датою введення локдауну.

Водночас станом на ранок середи, 9 грудня, в Україні офіційно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної інфекції. З них 12 585 виявлені лише за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 14 204 людини (+276 за добу), а 451 118 пацієнтів (+14 554 за добу) повністю перемогли хворобу.

Існує два можливих варіанти сценарію по локдауну в Україні, і другий буде коштувати тисяч людських життів.

Два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом в Україні. Obozrevatel

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський виключив введення локдауну через епідемію коронавірусу в Україні в грудні 2020 року, проте карантинні заходи, за його словами, можуть бути посилені вже в січні. Він запевнив, що лікарні нібито здатні зараз впоратися з навантаженням.

Ця заява збіглася з інформацією, отриманою раніше OBOZREVATEL, про намір Зеленського дати можливість заробити під час новорічних свят артистам, зокрема, "Кварталу 95". Саме тому жорсткий карантин нібито введуть в Україні не раніше початку січня.

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