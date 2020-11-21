Локдаун можуть ввести, дати поки немає: Шмигаль підтвердив ймовірність повного закриття країни
В уряді України опрацьовують варіант повного локдауну у зв'язку з поширенням коронавірусу, але чіткої дати поки немає.
Як повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі карантин вихідного дня залишається "розумною альтернативою локдауну".
"Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але – це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня", – зазначив він.
За словами Шмигаля, наразі ведеться обговорення плану Б з мерами міст, представниками бізнесу, Радою церков, епідеміологами та інфекціоністами.
"Усе це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає", – додав прем'єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні вирішили ввести карантин вихідного дня. Він діятиме з 14 по 30 листопада.
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україні потрібен повний локдаун, але є проблема.
Шмигаль раніше сказав, що Україні через COVID-19 необхідний новий карантин, оскільки вільні місця для госпіталізації інфікованих можуть закінчитися вже до середини грудня.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав карантин вихідного дня напівзаходом і виступив за введення в країні повного локдауну на три тижні.