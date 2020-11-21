Локдаун можуть ввести, дати поки немає: Шмигаль підтвердив ймовірність повного закриття країни

Мирослав Семенюк Суспільство 16:02, 21.11.2020 Оновлено: 16:47, 21.11.2020

В уряді України опрацьовують варіант повного локдауну у зв'язку з поширенням коронавірусу, але чіткої дати поки немає.

Як повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наразі карантин вихідного дня залишається "розумною альтернативою локдауну".

"Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але – це план Б, якщо не спрацює карантин вихідного дня", – зазначив він.

За словами Шмигаля, наразі ведеться обговорення плану Б з мерами міст, представниками бізнесу, Радою церков, епідеміологами та інфекціоністами.

"Усе це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає", – додав прем'єр.

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