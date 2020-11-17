А поки ми тут боремося з клятим урядом, який заважає нам збіратися разом у закритих приміщеннях у вихідні, в Ізраїлі давно й кожен день зачинено майже все: кафе, спортклуби, супермаркети... І це — з їхньою медициною.

Але вони дурні, ми розумні, це зрозуміло... Коротше. Мій прогноз — повний карантин в Україні до Нового року. Або повний колапс у шпиталях (насправді він уже є, просто "пересічний громадянин" його не помічає, доки не потрапить туди).

Звісно, багатьом такий прогноз не подобається, мені — теж, але готуватися треба саме до цього. І рестораторам, і орендодавцям (якщо вони не хочуть залишитися потім без своїх орендарів), і взагалі суспільству. Бо ситуація буде для багатьох між життям і смертю.

Також закликаю поліцію й небайдужих громадян до жорсткого ставлення до тих, хто нехтує масками, хто влаштовує безвідповідальні масові заходи в приміщеннях. Ці люди зараз — свідомі вороги України, вбивці, які думають виключно про себе (та й про себе вони не думають). Настав час перед спільною загрозою всьому суспільству це зрозуміти.

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