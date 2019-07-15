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"Повне зібрання скріп": у Криму показали порожні пляжі

17.2т Читати матеріал російською

У Криму знову показали порожні пляжі в розпал туристичного сезону.

Підтверджувальні фото опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на одному зі знімків відображена Ялта. "Високий сезон 2019", – підписала блогерка фото, на якому не видно жодної живої душі.

Новини
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Сезон у Криму

Сезон у Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Сезон у Криму

Сезон у Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Сезон у Криму

Сезон у Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Сезон у Криму

Сезон у Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У кадр потрапив також і Кримський міст, на якому відсутній будь-який транспорт. "Попів на міст і безсмертний полк і буде повне зібрання скріп", – зазначила RoksolanaToday&Крим25%.

Кримський міст

Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Юг Руси
Юг Руси
Раксалана, это у тебя от бессилия, от беспомощности! "Видит око, да зуб неймёт" - ))))))))))))) Да забудь ты уже про Крым и его пляжи, это головная боль РФ, ты-то тут при каких делах? ))))))))))))))))))))))))))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Эти сообщения чтобы кастрюли линий раз подрочили на новость от радости.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Роксолана - наложница турецкого султана. Откуда ей знать, что на самом деле творится в Крыму?
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