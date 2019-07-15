"Повне зібрання скріп": у Криму показали порожні пляжі

У Криму знову показали порожні пляжі в розпал туристичного сезону.

Підтверджувальні фото опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на одному зі знімків відображена Ялта. "Високий сезон 2019", – підписала блогерка фото, на якому не видно жодної живої душі.

Сезон у Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Сезон у Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Сезон у Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Сезон у Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У кадр потрапив також і Кримський міст, на якому відсутній будь-який транспорт. "Попів на міст і безсмертний полк і буде повне зібрання скріп", – зазначила RoksolanaToday&Крим25%.

Кримський міст Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Просто фото подобатися

Попов на міст і безсмертний полк і буде повне зібрання скреп pic.twitter.com/KIsajEEsAO – RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 15 липня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини.

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