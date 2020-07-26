Хомчак – про повне припинення вогню на Донбасі: зберігайте спокій, ЗСУ знають ціну миру

Збройні сили України під час режиму повного припинення вогню на Донбасі, яке розпочнеться 27 липня, будуть готові "дати належну відсіч противнику" в разі порушення домовленостей.

Для цього в армії були створені додаткові резерви. З такою заявою 26 липня виступив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, його процитувала пресслужба Генерального штабу на сторінці у Facebook.

"Збройні сили України як ніхто інший розуміють ціну миру, вже виміряного тисячами життів, і роблять усе для його досягнення", – наголосив Хомчак.

Він розповів, що вже другий день працює в районі проведення Операції Об'єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

Начальник Генштабу пояснив, що режим перемир'я "не позбавляє військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, можливості діяти відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України".

Йдеться не тільки про наступальні, а й про провокаційні дії терористів, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження чи знищення інфраструктури.

"Закликаю не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій і об'єднуватися навколо свого війська і своїх захисників", – сказав Хомчак.

Він додав, що ЗСУ завжди будуть віддані присязі українському народу. "Сподіваюся, що ця масштабна фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир'я надасть можливість нашим політикам і дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі для досягнення довгоочікуваного миру", – підсумував військовий.

В Міноборони зі свого боку наголосили, що українська армія дотримуватиметься досягнутих політичних домовленостей і діятиме у відповідності до міжнародних миротворчих практик.​

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