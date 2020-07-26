Хомчак – про повне припинення вогню на Донбасі: зберігайте спокій, ЗСУ знають ціну миру
Руслан Хомчак зробив заяву напередодні перемир'я на Донбасі. АрміяInform
Збройні сили України під час режиму повного припинення вогню на Донбасі, яке розпочнеться 27 липня, будуть готові "дати належну відсіч противнику" в разі порушення домовленостей.
Для цього в армії були створені додаткові резерви. З такою заявою 26 липня виступив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, його процитувала пресслужба Генерального штабу на сторінці у Facebook.
"Збройні сили України як ніхто інший розуміють ціну миру, вже виміряного тисячами життів, і роблять усе для його досягнення", – наголосив Хомчак.
Він розповів, що вже другий день працює в районі проведення Операції Об'єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.
Начальник Генштабу пояснив, що режим перемир'я "не позбавляє військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, можливості діяти відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства України".
Йдеться не тільки про наступальні, а й про провокаційні дії терористів, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження чи знищення інфраструктури.
"Закликаю не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій і об'єднуватися навколо свого війська і своїх захисників", – сказав Хомчак.
Він додав, що ЗСУ завжди будуть віддані присязі українському народу. "Сподіваюся, що ця масштабна фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир'я надасть можливість нашим політикам і дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави, рухатися далі для досягнення довгоочікуваного миру", – підсумував військовий.
В Міноборони зі свого боку наголосили, що українська армія дотримуватиметься досягнутих політичних домовленостей і діятиме у відповідності до міжнародних миротворчих практик.
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Як писав OBOZREVATEL:
22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що угода має бути підписана лідерами країн "нормандської четвірки", що підвищить його статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.
Глава України додав, що в разі обстрілу українських військових на Донбасі вони завжди відповідають і дуже потужно.
Так звані Донецька і Луганська "народні республіки" заявили про готовність до переходу до повного безстрокового припинення вогню.