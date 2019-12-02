Повна розруха: фанат Путіна показав жахи окупації Криму. Фото

У Феодосії, що в анексованому Росією Криму, жителі розкритикували порядки окупантів щодо одного з місцевих храмів. Так, його будівлі повністю занедбані, там панує розруха, а навколо затіяні якісь будівельні роботи, щоправда, аж ніяк не реставраційні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив росіянин Олександр Горний. Він також виклав у соцмережу більш ніж 20 фотографій із непривабливими місцями на території священної обителі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Щойно їздив до вірменського храму Святого Георгія, що у Феодосії на вул. Нахімова, 32. Дуже сумна картина. Храм руйнується, прилегла територія понівечена, валяються надгробки, і тут декілька днів тому працювала важка техніка", – написав він.

Росіянин поскаржився на розруху в анексованому РФ Криму Facebook/Олександр Горний

Горний зазначив, що навколо території храму розкидані елементи його конструкції, а також шприци, презервативи, скрізь сміття й бруд. До того ж, як видно зі світлин, все це ще й обгоріло.

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

"Можна довго розповідати – чому так вийшло, але впевнений, що будівництво навколо треба зупиняти, потрібні фахівці й археологи, паралельно вирішувати питання з охоронною зоною і заводити об'єкт під ФЦП", – поділився думкою росіянин.

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

У коментарях під знімками користувачі уточнили, що таке місце в місті не одне і шукати їх особливо не треба – варто вийти на вулицю і побачиш всю "красу" окупації Криму.

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

Зруйнований храм у Феодосії Facebook/Олександр Горний

Скриншот Facebook/Олександр Горний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Кизиловое Балаклавського району (біля Севастополя) в анексованому Криму зникло озеро. У соцмережі опублікували відповідні фото.

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