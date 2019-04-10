"Повна маячня!" Скабєєву поставили на місце в ПАРЄ за брехню про українців

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва збрехала про покарання та вибачення українського журналіста Сергія Сидоренка за січневий конфлікт у ПАРЄ.

Про це повідомляє "Європейська правда". Росіянка посилалася на коментар спікера Ради Європи Даніеля Хольтгена, однак він не підтвердив її заяви.

Так, ведуча телеканалу "Росія" стверджувала, що редактор "ЄвроПравди" Сидоренко нібито штовхав її та заважав працювати, після чого йому заборонили приїжджати в ПАРЄ.

"Це неправда і повна маячня, що йому [Сергію Сидоренку] відмовили у відвідуванні ПАРЄ. Я також не просив його вибачатися перед пані Скабєєвою", – сказав Хольтген.

"Що є правдою, так це те, що в січні я мав із ним таку ж зустріч, як тепер мав із пані Скабєєвою, під час якої були уточнені правила поведінки для журналістів, які присутні в ПАРЄ", – зазначив він.

Уточнюється, що Сидоренко відсутній на квітневій сесії ПАРЄ в Страсбурзі у зв'язку з відрядженням в іншій країні.

Скрін відео "Россия-1" Ольга Скабєєва

Нагадаємо:

У кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи 24 січня Береза та інші представники України заступилися за першого віце-спікера Ірину Геращенко, коли Скабєєва намагалася зірвати спілкування української делегації з журналістами.

Кадиров у відповідь на це розмістив гнівний пост, у якому пригрозив Березі, що "знайдеться справжній чоловік, який вліпить йому дзвінкого ляпаса". Береза знайшов, чим відповісти на погрози.

Викликав українця на дуель і сенатор від Рязанської області Ігор Морозов.

Як писав OBOZREVATEL, Ользі Скабєєвій буде зроблено жорстке попередження про правила поведінки в Парламентській Асамблеї у зв'язку із січневим інцидентом з українською делегацією.

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