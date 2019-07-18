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"Повна д*па": в Криму розсердилися на туристів із Росії

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Жителі анексованого Криму поскаржилися на злиденність і абсолютну незацікавленість у культурному відпочинку туристів, які приїжджають на півострів із Росії.

Підтверджувальні скріншоти з пабліку Феодосії показав у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Крим заполонили бахаті расіянє. В*та з жахом чекає відкриття ЖД мостатоді, напевно, і сірники з сіллю свої везтимуть. Загалом, тужать за минулими часами", – написав він.

Так, анонімний користувач поскаржився на те, що росіяни, які приїжджають до Криму на відпочинок, відмовляються від будь-яких витрат.

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Росіяни в Криму

Росіяни в Криму

UAinfo

"У цьому році відпочивальники якісь відморожені. По музеях не ходять, нічого не купують, йдуть на своїй хвилі, ні на що не звертають уваги. Продажів ні у кого немає. Що трапилося цього року?" – написав він.

"Повна д*па": в Криму розсердилися на туристів із Росії

Скріншот

"У народу грошей немає", "Їдуть самі злидні", "Уже приїжджають навіть зі своєю горілкою і тістом для чебуреків", "Тому що їдуть поспати і пожерти дешевше, на більше грошей немає", "Їде контингент бухати і жерти, тваринам екскурсії не потрібні", "Вони не відморожені, просто думали, що в казку потрапили, а казка давно закінчилася. Це повна д*па", – відповіли вкоментарях.

"Повна д*па": в Криму розсердилися на туристів із Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму розповіли, що росіяни приїжджають на півострів зі своїми напівфабрикатами, щоб заощадити на їжі.

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Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Крим
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
"в рассее всё прекрасно"...) Трампу должно быть стыдно за США...)))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
К Денис, неужели санузел в квартирах на РОАссии(Фекальния,Па-раша),начали делать,перестали ходить в туалет на ведро и выливать с ведра в окно тебе на голову?
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К Денис
К Денис
Litvinenko Nik, в России на охрененное количество раз прекраснее чем в саложорнии)))))
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