"Повна д*па": в Криму розсердилися на туристів із Росії

Жителі анексованого Криму поскаржилися на злиденність і абсолютну незацікавленість у культурному відпочинку туристів, які приїжджають на півострів із Росії.
Підтверджувальні скріншоти з пабліку Феодосії показав у Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Крим заполонили бахаті расіянє. В*та з жахом чекає відкриття ЖД моста – тоді, напевно, і сірники з сіллю свої везтимуть. Загалом, тужать за минулими часами", – написав він.
Так, анонімний користувач поскаржився на те, що росіяни, які приїжджають до Криму на відпочинок, відмовляються від будь-яких витрат.
Росіяни в Криму
UAinfo
"У цьому році відпочивальники якісь відморожені. По музеях не ходять, нічого не купують, йдуть на своїй хвилі, ні на що не звертають уваги. Продажів ні у кого немає. Що трапилося цього року?" – написав він.
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"У народу грошей немає", "Їдуть самі злидні", "Уже приїжджають навіть зі своєю горілкою і тістом для чебуреків", "Тому що їдуть поспати і пожерти дешевше, на більше – грошей немає", "Їде контингент бухати і жерти, тваринам екскурсії не потрібні", "Вони не відморожені, просто думали, що в казку потрапили, а казка давно закінчилася. Це повна д*па", – відповіли вкоментарях.
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Крим заполонили Бахаті расіяне. Вата з жахом чекає відкриття ЖД моста - тоді, напевно, і сірники з сіллю свої везтимуть. Загалом, тужать за минулими часами: "Вони (туристи) НЕ відморожені, просто вони подумали, що в казку потрапили, а казка давно закінчилася. Це повна жопа" pic.twitter.com/Iyb4mB5krh- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 18, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму розповіли, що росіяни приїжджають на півострів зі своїми напівфабрикатами, щоб заощадити на їжі.
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