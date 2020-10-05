Повісив себе і маленького сина: стали відомі подробиці трагедії на Хмельниччині

Страшна трагедія трапилася на Хмельниччині. У гаражі рідного дому повісився 32-річний чоловік. Перед смертю він також повісив власного сина. Малюкові тільки в травні виповнився рік.

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Нічого не помічали

Маленьке село Мартинівка налічує менш ніж пів тисячі жителів. І страшна звістка тут поширилася дуже швидко. Мати прийшла додому трохи раніше і знайшла повішеними сина Василя й онука.

"Сьогодні тільки поховали їх. Це такий страх! З однієї хати винесли дві труни, одна з них зовсім маленька. Дай Боже, щоб мати не втратила розум, вона так кричала і плакала", – розповіла місцева мешканка.

Село Мартинівка налічує менш ніж пів тисячі жителів google.com/maps

Сам загиблий Василь родом із Мартинівки. Він тут народився і виріс, ходив до місцевої школи. "Нормальний хлопець, як усі. Нічого особливого за ним не помічали", – розповідає його знайомий.

Дружина загинула

Після школи Василь поїхав у Росію, одружився і жив у місті Кіров. Там у нього трапилася трагедія, яку вважають приводом для нинішньої трагедії.

"У нього в Кірові була дружина, яка й народила йому сина. Але, коли хлопчикові виповнилося три місяці, з нею щось трапилося, і вона загинула. Її смерть була трагічною, не буду брехати, подробиць не знаю, повісилася вона або щось інше. Словом, він із дитиною там залишився один. Незабаром батьки поїхали за ними та привезли сюди", – продовжує місцева мешканка.

Батько повісив сина, а потім – себе ТСН

Доглядав за сином краще за матір

Василь ніде не працював, у нього було російське громадянство і він був у декреті з догляду за дитиною. Місцеві розповідають, що сина дуже любив і доглядав за ним краще, ніж будь-яка мати.

"Він із ним і гуляв, і купав його, і годував. Після приїзду особливо ні з ким не спілкувався, весь час був зайнятий удома з дитиною. Це в голові просто не вкладається! Він останнім часом був абсолютно спокійним, та й ніколи нічого не говорив про те, що йому погано", – зазначає знайома родини.

"Думаю, що смерть дружини на нього так подіяла. Після неї у нього все й поїхало. Тому що нічого такого за ним ніколи не помічалося", – розповідає знайомий по школі Василя.

Тепер трагедією займається поліція, слідчі з'ясовують причини.

Джерело в правоохоронних органах уточнило OBOZREVATEL, що передсмертної записки на місці НП виявлено не було.

"Нині причини, які підштовхнули чоловіка на такий вчинок, невідомі. Він був замкнутим останнім часом, з людьми особливо не спілкувався. Раніше намірів про самогубство не висловлював", – додав він.